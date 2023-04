Vidéki látószögek. Ezt a címet viseli az a sorozat, melynek első állomása csütörtökön este várta ez érdeklődőket a Budapesten, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházában. A MÚOSZ Műhely nyilvános és ingyenes rendezvényén a fővárostól távol dolgozó fotográfusok kerültek – stílszerűen szólva – fókuszba. Lehetőség-e vagy száműzetés fotográfusként vidéken élni és alkotni? Hogyan viszonyul a budapesti közönség a vidéki témákhoz, és milyen publikációs lehetőségek vannak helyben? Működnek-e helyi fotósokat tömörítő szervezetek, műhelyek? A vetítéssel egybekötött diskurzusban képeket nézegetve esett szó a napilapos munkáról, a vidéki lét sajátosságairól és személyes projektjeik kibontakozásáról is.

Mártonfai Dénes, a Tolnai Népújság fotóriportere (középen) Török Jánossal, a Délmagyarország fotóriporterével a MÚOSZ-székházban tartott beszélgetésen (Fotó: TN)

Lapunk számára is kiváltképp jelentőséggel bírt ez a rendezvény. Hiszen meghívott vendégként a Szegeden élő Török János, a Délmagyarország alkalmazott fotóriportere, valamint a Szekszárdon élő Mártonfai Dénes, a Tolnai Népújság fotóriportere válaszolt Ruprech Judit, ugyancsak szakmabéli műsorvezető kérdéseire.

A szervezők képviseletében a helyszínen kísérte figyelemmel a beszélgetést Szarka Klára fotótörténész, tanár, szerkesztő. Összegzésében egyebek mellett elmondta: mindkét kolléga egybehangzóan jelentette ki, hogy lapjuknál keményen kell dolgozni. A fotósnak akkor is ott kell lennie a kijelölt, a szerkesztőséghez képest mégoly távoli helyszínen, ha az újságíró munkatárs telefonon is beszerezheti a szükséges információkat. A fotósra nehezedő nyomást, a feladat végzés fáradalmait bizonyos mértékig az ellentételezi az, hogy a fényképezőgéppel felszerelkezett kolléga sokféle, változatos ügynek, jelenségnek lehet tanúja, különleges dolgok közelébe kerülhet. Ez egy hétköznapi ember számára soha nem adatik meg. Az ebből származó lehetőséggel élhetett és élt is Mártonfai Dénes. Szarka Klára kiemelkedő példaként említette, hogy fotóriporter munkatársunk Vidéki foci elnevezést viselő, díjnyertes anyagának megszületése alapvetően annak tudható be, hogy a Tolnai Népújságnál dolgozik. A Megyékben dolgozó legjobb fotóriporter címet pár éve elnyert Mártonfai Dénes a vidéki létből adódóan jár, járhat a vármegyében zajló labdarúgó mérkőzéseken, ahol őt gyakorlatilag mindenütt jó ismerősként köszöntik.

Amit munkatársunkról érdemes tudni

Mártonfai Dénes 2002-ben szerzett fényképész végzettséget a Práter utcai Kézművesipari Szakképző Iskolában, majd elvégezte MÚOSZ fotóriporter szakát. Több újságnál gyűjtött szakmai tapasztalatot: a Reggelnél, a Mai Napnál, a Napi Gazdaságnál és a Népszabadságnál, 2005-óta a Tolnai Népújság fotósa és fotórovat-vezetője.

Sok egyéb elismerés mellett Vidéki foci című anyagával a 2016-os a 35. Magyar Sajtófotó Pályázaton sport sorozat első díját és a megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter címet nyerte el. Abszolút tudatosan választ témát, minden önálló munkája mögött valamilyen „sztori”, társadalmi jelenség, probléma – sajátos szemszögből történő – bemutatásának szándéka áll.

Mártonfai Dénes kétgyermekes édesapa, így azt is tudja, hogy ez a hivatás csak nehezen egyeztethető össze a családi élettel. A napi munkán kívüli, önálló anyagok megalkotása pedig egyenesen lehetetlen lenne a családja, elsősorban felesége segítsége nélkül, amiért nagyon hálás neki.