– Ami arany volt azt, akárcsak a szarkák, el is hoztuk. Az országos táncversenyen a ‘Red Flag’ nevű csoportunkkal, felnőtt, hip-hop kategóriában első helyezést értünk el. A csapat most hét fővel indult, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a folyamatos fejlődés mellett, amit mind a színházi színpadon és a táncban nyújtunk, azt megmutassuk a profi versenyeken is, mely a szakmai sikerek mellett a táncosainknak is nagy örömet okoz. Megtérül a befektetett kemény munka és tudják, hogy innen csak felfelé vezet az út – mondta el Császár Adrián, a társulat vezetője.

Első helyezett lett a New Generation tánccsoport az országos versenyen. Fotó: Beküldött kép.

A győztes csapat tagjai: Berényi Nóra, Császár Adrián, Csonka Antónia, László Noémi, Mester Hanna, Rózsa Krisztina és Vajda Bence voltak.

Ahogy azt korábban megírtuk, utoljára márciusban, Pakson mérettették meg magukat a táncosok, ahol ezüst minősítést szereztek.