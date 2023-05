A „No Mow May”, avagy fűnyírásmentes május még 2019-ben indult Angliából környezetvédelmi céllal. A parlagon hagyott területek ugyanis különböző vadvirágoknak adnak otthont, a beporzó rovarok legnagyobb örömére. A kihívás az országban is hódít, a vélemények azonban megoszlanak.

No Mow May azaz fűnyírásmentes május

A magasra nőtt fű sokak számára a hanyagság jele, a fűvágás mellőzésével viszont a pázsit kevésbé szárad ki, és a beporzóknak is nagyobb életteret és több táplálékot biztosítunk, tájékoztat Facebook-oldalán a Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai Magyarország. A kihívás sokak számára szimpatikus, rengetegen gondolják úgy, hogy a „békén hagyott” kerttel nem csak a környezetet védjük, de az természetbarátabb hatást is eredményez.

A vágatlan májusról ifj. Jenei Ferenc méhészt is megkérdezte a duol.hu, aki elmondta, a beporzó rovarok számára mindenképpen kedvező, ha virágokkal teli területet biztosítunk számukra. „Virágzó növényeket a virágzási idő alatt ne zargassuk, a parlagon hagyott területeken pedig indokolatlanul ne vágjuk le a növényzetet; ezzel biztosan segítjük a méheket” – mondta. Megjegyezte továbbá, ha a civil ember segíteni szeretné a beporzókat, akkor inkább a vágatlan májushoz csatlakozzon, ugyanis vannak olyan, a köztudatban elterjedt akciók, amellyel inkább több kárt okozunk, mint hasznot. „Elterjedt az a trend például, hogy a méheket cukros vízzel kell itatni. Ez viszont szigorúan tilos, és csak problémát okoz.” – említette a méhész.

