A polgármester korábban azt nyilatkozta portálunknak, hogy a Závodot és Mucsit összekötő önkormányzati tulajdonú út felújítására évtizedek óta keresik a pénzügyi forrást. László Attila, Závod polgármestere azt mondta, hogy mindenben egyeztetnek, egyetértenek Mucsi önkormányzatával, és együtt igyekeznek elkerülni, hogy az öt kilométeres út lezárása végül megtörténjen.

– Mucsi zsáktelepülésként hatalmas hátrányba kerülne, például a mintegy húsz kilométerrel arrébb lévő Bonyhádot körülbelül huszonöt kilométeres többlettel tudnák csak megközelíteni az ott lakók. Az útlezárás teljesen elzárná Mucsit. Közigazgatásilag Tamásihoz tartoznak, ezért számukra az útlezárás olyan lenne, mintha felhúznák körülöttük a kínai nagy falat – tette hozzá.

Az önkormányzati út 2,7 kilométernének Závod, 2,3 kilométerének Mucsi önkormányzata a tulajdonosa. Az út története a mezőgazdasági termelőszövetkezet időszakáig, az 1970-es évekig nyúlik vissza, amikor is indokolt volt, hogy a mezőgazdasági utat szilárd burkolattal lássák el. A Mucsi-Závod közötti út közel ezer hektár termőterület megközelíthetőségét biztosítja. Bár a kétezres években az országos közúthálózat részévé vált, a tulajdoni viszonyok nem változtak.

A kátyúzás ötmillió forintos költségét nem tudjuk vállalni (Beküldött kép)

– Jelen pillanatban az út műszaki adottságai nem felelnek meg annak, hogy az országos közúthálózatnak része maradhasson, hiszen az úton nem biztosítottak a közutakra vonatkozó feltételek. A kátyúk mélysége egészen a burkolat aljáig leér, az út szinte használhatatlan. A kátyúzás ötmillió forintos költségét nem tudjuk vállalni. A két önkormányzat évtizedek óta keresi a pályázati lehetőséget, minden pályázati kiírásra jelentkeztünk, de hiába. A folyamatosan romló útburkolat miatt két éve 30 kilométer per órás sebességkorlátozás vezettünk be, és tervezzük a súlykorlátozást is.

Ha megtörténik egy öttonnás súlykorlátozás, akkor a mezőgazdasági gépeket kiszorítjuk a közlekedésből. A Hőgyészi Agrokémia Kft. kisvejkei telepe éppen az úthálózat útvonalába esik. Az összes hőgyészi és kisvejkei szállítási művelet, a nagy kamionokkal történő gabona- és műtrágyaszállítás ezen az útszakaszon történik. Rosszat nem akarunk tenni, ellehetetleníteni a működésüket nem célunk, ám azon mindig el kell gondolkoznunk, hogy a jelenlegi állapotot érdemes-e fenntartani ekkora gépjárműforgalom mellett – tette hozzá.

Ráadásul az út sáros is, mivel a 2011-es vízelvezetőárok-rendezés kevésnek bizonyult: az árkok nagy esőzéskor megtelnek, az úton áll a sár, a földterületek tulajdonosainak káraik keletkeznek.

A jelenlegi egyeztetések arrafelé haladnak – legalábbis Mucsi és Závod azt szeretné –, hogy vegye át az állam az önkormányzati út működtetését. Ezzel már 2015-ben próbálkoztak, akkor hiába.