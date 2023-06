Bogár István, akkori sárpilisi népi tanító ötlete volt a régi lakodalmi népszokások, ételek és táncok felelevenítése és szélesebb körű bemutatása. Az első, 1966-os „lakodalmat” követően két-három évente megismételték a programot, minden alkalommal más-más település rendezésében, így azóta Sárpilisen is sokszor vendégeskedett a Sárközi Lakodalom – számolt be lapunknak Figler János polgármester. Mint mondta, ha nem is mindig főszervezőként, de állandó helyszínként Sárpilis mindig csatlakozik a hagyományőrző eseményhez, ahol rendszerint a gyermek tánccsoportok seregszemléje zajlik.

A polgármester úgy fogalmazott, a Sárközi lakodalom kiemelt eseménynek számít a helyi családok körében, hiszen ilyenkor a gyermekek újra felelevenítik táncaikat, dalaikat, népszokásaikat, felveszik viseleteiket. – Mindez garanciát jelent arra, hogy népművészeti értékeink megmaradnak, lesz aki tovább viszi a jövő generációi számára is – hangsúlyozta Figler János.