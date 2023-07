100 ÉVE „A vallás- és közoktatásügyi miniszter megengedte, hogy a szekszárdi m. kir. áll. főgimnázium az 1923-24. tanévtől kezdődően a „Szekszárdi m. kir. áll. Garay János főgimnázium“ nevet viselje” – közölte a Tolnamegyei Ujság 1923. július 28-i száma. „A tanári testület kérelmére nyerte az állami főgimnázium e nevét. Indokolásában kiemelte, hogy Garay János korának és nemzetének nagyjai közt foglal helyet – ha nem is egyenlő rangú a legnagyobbakkal –, mert nagy eszmét képvisel és nagy eszméért harcol. Szíve összedobog, lantja együtt zeng Vörösmartyéval és Petőfiével. (...) Szekszárd városa büszke költő-szülöttére és szülővárosának állami középiskolája büszkén fogja viselni nevét.”

100 ÉVE „Magyarországon töltött néhány napot dr. James I. Good amerikai professzor és a többek között azt a kívánságát fejezte ki, hogy szeretne egy tipikusan magyar, buzgó és áldozatkész, u. n. minta református falusi gyülekezetét látni. A választás odafent Budapesten, a mi sárközi Őcsény községünkre esett” – számolt be a látogatásról a Tolnamegyei Ujság 1923. július 28-i száma. „A kiváló amerikai vendég dr. Ravasz László püspök és dr. Szabó Dezső budapesti belmissziós lelkész társaságában érkezett Őcsénybe. A gyülekezet, buzgó és egyházáért való tevékenységében fáradhatatlan lelkipásztorával, Szilágyi Bélával élén, meleg szeretettel fogadta az illusztris vendégeket. D. u. 5 órakor istentisztelet volt a templomban, melyet az aratási nagy munkaidő dacára is zsúfoltan megtöltött az áhitatos hívek serege. Ravasz püspök imája után az amerikai lelkész professzor beszélt angolul. A mai keserű sorsában, kitartásra, munkára, Istenbe vetett hitre buzdította a most megalázott magyar népet, például állitván az ő őseit, akiknek, amikor pár száz évvel ezelőtt kivándoroltak Amerikába, szintén sokat kellett szenvedniők, de végül legyőzték a nehézségeket.”

100 ÉVE „Vértes Albert, a Dunaföldvári Polgári gőzmalom uj igazgatója tisztviselőtársával július hó 24-én fürdeni ment a Dunára. Az áradóban lévő folyóba beljebb talált menni s a víz hirtelen elsodorta. Társa segítségére akart sietni, de öt is majdnem elsodorta a víz. A fiatal igazgató elmerült a hullámokban és ott lelte halálát. Holttestét még nem találták meg. A szerencsétlen igazgató családja iránt általános a részvét” – adott hírt a tragédiáról a Tolnamegyei Ujság 1923. július 28-i száma.

