A rengeteg tervezést végre a kivitelezés követi, hétfőn elkezdődött vármegyeszékhely központját megszépítő Zöld város program. Ahogy arra a kivitelezést fővállalkozóként végző HGT Invest Kft. ügyvezetője, Hámori Szabolcs már korábban felhívta a figyelmet, nagy gépek és teherautók közlekednek majd a város központjában a következő hónapokban. Kezdetben zajos, porral járó bontási munkákat is végeznek. A munkaterületek kordonnal veszik körbe, ezért sokszor a megszokott útvonalon sem lehet gyalogosan közlekedni. A lakosság megértését, türelmét kérik.

Alvállalkozóként a Térkő Kivitelező Kft. végzi a 160 lakásos társas és az ottani üzletek előtti munkát. Sárközi Márk ügyvezető elmondta, hogy az első napok a bontással telnek, aztán az ágyazat készítés következik, végül az új térburkolatot teszik le. Négy hónapos határidővel végzik a munkát, de igyekeznek minél előbb befejezni azt. Addig is a lakók, az üzlettulajdonosok és minden arra járó türelmét kérik, hiszen mint minden építkezési munka, ez is porral és némi kényelmetlenséggel jár. Sárközi Márk hozzátette, hogy megtiszteltetésnek érzi és büszkeséggel tölti el, hogy szekszárdi cégként részt vállalhatnak a város életében meghatározó projektben.

Sárközi Márk (jobbra), az alvállalkozóként közreműködő Térkő Kivitelező Kft. ügyvezetője munkatársával, Sebestyén Gáborral egyeztet (Fotó: Mártonfai D.)

Megkérdeztük az egyik üzlettulajdonost az érintett területen, hogy vélekedik az előttük álló időszakról. Elmondta, hogy nagyon várták már a felújítást. A témában rendezett lakossági fórumon is részt vett, kíváncsi rá, miként szépül meg a környezet. Tudja, hogy ez a következő hetekben felfordulással, kényelmetlenséggel jár, de bízik benne, hogy az eredmény kárpótolja majd mindezért.

A Liszt Ferenc tér egy részét kordonnal vették körbe, és munkagépek uralják a terepet. Az ottani bevásárló központba betérve szintén téma volt a felújítás. A burkolatbontás zaja oda még csak mérsékelten szűrődött be, elnyomta azt az üzletben működő hűtők és légkondicionálók duruzsolása. Volt, aki úgy vélekedett, hogy lesz ez még hangosabb is, amikor igazán belendül az építkezés, de várja a végeredményt, mert mint mondta, a mostani töredezett, egyenetlen burkolaton sokan megbotlottak, sőt el is estek.