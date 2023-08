Stemler József polgármester elmondta, hogy az energiaárak növekedése nyomán igen magas villanyszámlát kellett kiegyenlítenie az önkormányzatnak. Állami kompenzációként 10,2 millió forintot kaptak, ebből mintegy ötmillió forintot a számla kifizetésére fordítanak, a másik felét, önerővel kiegészítve a közvilágítás korszerűsítésére használják fel.

Stemler József polármester az E.ON és MVM Watt Eta Kft. munkatársaival. Beküldött fotó.

A tervezés már januárban elkezdődött, a kivitelezéssel pedig augusztus elejére készült el az MVM Watt Eta Kft. Kapospulát és a hozzátartozó Alsóhetényt is érintette a fejlesztés, így közel 160 lámpát cseréltek LED-esre. A Rákóczi utcában vezérelhető a rendszer, és nemcsak azt lehet szabályozni, hogy mikor kapcsoljon be a világítás, hanem a fényerőt is. A lakosságtól eddig pozitív visszajelzések érkeztek az önkormányzathoz.

A húszmillió forintos beruházás a jelenlegi energiaárak mellett néhány év alatt megtérül, ráadásul nemcsak forintban, hanem energiafelhasználásban is kedvezőbb az új közvilágítás.