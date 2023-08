Ünnepi beszédében Porga Ferenc polgármester az ezer év elteltével is példát adó uralkodónkat jellemezte. Mint mondta, Szent István minden bizonnyal bölcs, céltudatos és előrelátó volt. Mert tudta, hogy Magyarország, a magyarság csak akkor maradhat fenn, ha keresztény hitre tér. Vívódó egyéniség lehetett, aki, ha szükség volt rá, erőskezű is tudott lenni. Mély vallásosság is jellemezte, hiszen hit nélkül nem győzhetett volna ellenségei felett.

– Kiváló stratéga, jó taktikus is volt, aki tudta, hogy az ország függetlenségének megőrzése érdekében egyszerre kell megfelelnie a nyugatról és keletről érkező nyomásnak, mely hatalmi központokat akkor nem Brüsszelnek és Moszkvának, hanem Rómának és Bizáncnak hívták – húzta alá a város vezetője.

– Amikor a szent király jellemét, uralkodásának lényegét akarjuk megragadni, azt ajánlom, hogy fiához, Imre herceghez írt Intelmeire fordítsuk figyelmünket. Ebben a néhány oldalas írásban annyi modern gondolat van, hogy azt jó szívvel ajánlhatjuk a XXI. század emberének figyelmébe is. Ma is helytálló jellembeli tulajdonságok: türelem, erő, alázat, mértékletesség, szelídség, becsületesség, szeretet.