Beszélt arról is, hogy a bíróság épületével kapcsolatban is kezd kialakulni a mindenki számára kedvező megoldás. Ott ugyanis az épület alatti átjáró, s az épület körüli egy méter széles sáv nem a városé, s annak átépítése nem szerepel a tervekben, viszont esztétikai, és a vízelvezetés miatt gyakorlati okok is indokolják, hogy az a terület is a program része legyen. A héten – mondta – tárgyalt a Szekszárdi Törvényszék elnökével, s nincs akadálya annak, hogy a jövő héten ott is megkezdődjön az építkezés.

Részt vett a sajtótájékoztatón Domokos István, a Zöld Város programot fővállalkozóként megvalósító sióagárdi HGT Invest Kft. építésvezetője. Arról beszélt ő is, hogy a kánikula ellenére jól halad a munka, dolgoznak emberek, gépek, megnyitnak eddig az építés miatt lezárt területeket, s így az elkészült új burkolaton, rövidebb úton eljutnak céljukhoz a lakók, az üzletekbe a vásárlók. Az Auchan áruház déli részén is helyükre kerülnek a térkövek, ott is a szokott úton járhatnak-kelhetnek majd a szekszárdiak.