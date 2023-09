35 ÉVE megtörtént Szekszárdon az új autóbusz-pályaudvar ünnepélyes üzembe helyezése. Az eseményről a Tolna Megyei Népújság 1988. szeptember 17-i száma tudósított. „Az érdeklődőknek alkalmuk nyílott megtekinteni a városi tanács, a Gemenc Volán és az Utasellátó Vállalat finanszírozásában, a tanácsi tervező vállalat tervezésében megépült 47,7 millió forintos beruházást. A kocsiállások száma jelenleg 18, ezek elosztása úgy történt, hogy területenként csoportosították a járatokat.

Külön megállókat kaptak a csuklós és a távolsági autóbuszok. A pályaudvar irányítása automatikus, ezt a folyamatot egy számítógép bonyolítja le. A váróteremben összevontan található meg az indulási és érkezési jegyzék. A szociális körülmények megfelelnek az igényeknek, biztosítottak a kulturált munkavégzés, tisztálkodás és pihenés alapvető feltételei.”

35 ÉVE „a Bonyhád-Lengyel között menetrendszerűen közlekedő Volán-járat utasai és gépkocsivezetője is különös esemény részesei voltak” – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1988. szeptember 17-i száma. „A Nagyvejke előtti elágazásban az Ikarus megmakacsolta magát. A sofőr gyanította, itt az elmúlt héten készített út áldatlan hatását érezte meg járműve. Kiszállva meg is győződött feltevése igazáról. Az útkészítéshez használt bitumen felolvadt, s abba nem az arra rendelet és részórt kőzúzalék ragadt bele, hanem az autóbusz kereke. A kerékjáratot annyira eltömte a rárakódott bitumen, hogy a motor ereje önmagában kevésnek bizonyult a szabaduláshoz.” A busz végül is forró vizes tisztítást követően folytathatta útját.

35 ÉVE gombamérgezés miatt szállítottak nyolc embert a dombóvári kórházba Gyulajról. Mint azt a Tolna Megyei Népújság 1988. szeptember 21i száma megírta, „hét felnőtt és egy gyermek vacsorára fogyasztott gombát, s már éjszaka a körzeti orvoshoz kellett fordulniuk hasmenéssel. Az orvos miután megtudta, hogy gombát ettek, mentőket hívott, de a betegek közül hárman megtagadták a kórházba szállítást. Végül rendőri intézkedésre ők is bekerültek Dombóvárra, viszont az orvosi vizsgálatot erélyesen visszautasították. A többieken elvégzett vizsgálatból kiderült, hogy a mérgezés nem súlyos, tehát a vacsora semmiképpen nem gyilkos galócából készült. A kórház dolgozói ennek ellenére szerették volna bent tartani a betegeket megfigyelésre, ám egyórás tartózkodás után valamennyien önkényesen távoztak.”

