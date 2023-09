130 ÉVE vasvillával elkövetett, súlyos bűncselekményről adott hírt a Tolnamegyei Közlöny 1893. szeptember 3-i száma. „A vasvilla tudvalevőleg egy hasznos és szükséges gazdasági eszköz, melyet azonban akár hányszor nem rendes czéljaira, hanem gyilkoló fegyverül használnak. Ifjú Ónódi Gábor decsi lakos is augusztus hó 28-án Dora István ipa mellébe döfte a dühében felkapott vasvillát és oly veszélyesen megsebesítette a szegény öreget, hogy állapotához kevés a remény. A vérlázitó eset úgy történt, hogy Dora István valamiért jóakaratulag intette tapasztalatlan vejét, Ónódit, ki e miatt annyira haragra gyulladt, mikép gyilkosa lett ipának. Többek kérdésére: miért cselekedte e hajmeresztő dolgot, miért lett gyilkossá? — azt felelte hegykén, hogy azért, mert a vén d... halálát óhajtja, különben kinek mi gondja van rá; ha bajt csinált, magának csinálta.”

130 ÉVE Pénzhamisitó banda címmel számolt be egy tárgyalásról a Tolnamegyei Közlöny 1893. szeptember 3-i száma. „Még 1890-ben fogták el pénzhamisítás miatt Viandt Henrik, Mészáros István, Benkő Pál, Mórócz József, Trényi Mihály, Gruber József és özvegy Fördős Ignáczné tolnamegyei lakosokat, kiknek ügyében csak a múlt héten ítélt a budapesti törvényszék. A banda tagjai 100-200 frtért vették a pénzhamisításhoz szükséges primitiv gépet, mellyel valóságos torzképeket csináltak bankók helyett, melyeknek a kis gyermek sem ült volna fel. De a könnyen meggazdagodni akarók az első hiú kísérlet után nem hagytak föl reményükkel, sőt az összes pénzöket bele ölték az ördöngős gép tökélyetesítésére, mit oly nagy hü-hóval tettek, hogy végre a hatóságnak is feltűnt a dolog és elfogta őket, lefoglalva a korpusz deliktit, egy alaktalan mosógép formájú gépet és egy csomó gyarló hamisítványú bankót. A bíróság Viandt Henriket pénzhamisításra való szövetkezés vétsége miatt elitélte 2 és fél havi fogságra. Mészáros Istvánt ugyanily vétség miatt elitélte 3 havi fogságra, özv. Fördős Ignácznét pedig 6 heti fogságra. Mórócz ellen uj végtárgyalás lesz kitűzve és addig felfüggeszti a bíróság az itéletet Benkő Pállal szemben is.”

130 ÉVE jelentős gondot okoztak a veszettség gyanús kutyák több helyszínen is. A Tolnamegyei Közlöny 1893. szeptember 3-i száma ezért Státárium a kutyák ellen címmel számolt be az intézkedésekről. „Most, hogy a veszett kutyák mindenfelé a megyében elszaporodtak, Decs község bírája rögtönitéletet tart a kóborló kutyák felett és a község őreivel halomra löveti a veszedelmes állatokat. Szegzárdon is szigorú intézkedés történt, hogy minden gazda kötve tartsa kutyáját, mert különben a gyepmester peczérjei dróthurokkal fogdossák össze és kérlelhetetlenül lebunkózzák. Csak helyeselhetjük, hogy erélyes intézkedéssel végett vetnek a valóságos ázsiai állapotnak.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja!