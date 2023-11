Az intézmény vezetője podcast adásunkban elmondta, a könyvtár új épülete határidőre elkészült, augusztus közepén lezárult a műszaki átadása, maga az épület jogilag immár a Magyar Nemzeti Levéltár kezelésében áll. Ehhez kapcsolódóan előkészítés alatt áll az a megállapodás a Tolna Megyei Levéltár és az Illyés Gyula Könyvtár között, amely lehetővé teszi majd utóbbi számára a tényleges épülethasználatot.

Hónapok óta tart a költöztetés előkészítése is, zajlanak a város által lebonyolított közbeszerzések, amelyeknek napjainkban zárul az egyik leglátványosabb része. Érkeznek ugyanis az új bútorok. – Ez az első lépcső, enélkül nem is lehetne elkezdeni a költözést – hangsúlyozta Liebhauser János. Ebben a körben történik meg a technikai felszerelések, a szoftverek jelentős részének beszerzése, amelynek végén kiderül, hogy mennyi forrás marad a továbbiakra. A tervek szerint a közbeszerzések második körében történik majd meg az egyedi technológiai eszközök, szoftverek, bútorok beszerzése, valamint a levéltár és a könyvtár költöztetését logisztikai szempontból támogató cég kiválasztása.

Liebhauser János beszélt a könyvtár jelenlegi életéről, mindennapjairól, valamint a következő hónapokban előttük álló feladatokról és a költöztetés nehézségeiről is. – Őrült nagy munka – ahogy fogalmazott, – a levéltár csaknem tíz kilométer folyóméternyi iratmennyiségének és a könyvtár mintegy 360 ezer darab dokumentumának átköltöztetése. A könyvtár dolgozói összegezték is az őket érintő részt: átlagkönyv súllyal beszorozva a darabszámot, nagyságrendileg több tíz tonna megmozgatását jelenti legalább három hónapon keresztül, napi rendszerességgel.

Az igazgató szerint ez nagyon kemény fizikai feladat, de nem is ez a része a legnehezebb, hanem a könyvállomány rendszerének fenntartása, amely komoly szellemi munka is. – Enélkül holt anyag az a rengeteg könyv, amit minden könyvtáros és olvasó pontosan ért. Amikor ugyanis többszázezer dokumentum található valahol rendszertelenül, az olyan, mintha nem is léteznének, hiszen nem találjuk meg közöttük, amit keresünk. Ezért komoly kihívás egy bibliotéka költöztetése, a cél ugyanis az, hogy egy hosszútávon jól használható gyűjtemény legyen az új helyen.

Mint mondta, emiatt is kell külső segítséget igénybe venniük.

A könyvtárvezetőtől megtudtuk, hogy kollégáival együtt már eddig is nagyon sokat dolgoztak a költözés előkészítésén. Első lépésben selejtezték az olyan köteteket, amelyeket már nem akarnak átvinni az új helyre, emellett terveket készítettek arra, hogy a gyűjteményt az új helyen hogyan lehet a leglogikusabban elrendezni, valamint a dokumentumokat ellátták olyan rádiófrekvenciás antenákkal, tagekkel, amelyek az automatikus kölcsönzést teszik lehetővé.

Az olvasókat leginkább persze az érdekelheti, hogy mikorra költözik át az új helyre az Illyés Gyula könyvtár, Liebhauser János szerint ezt naponta többször is megkérdezik tőlük. – Ha minden pontosan halad, akkor reményeink szerint az új helyen március végén nyithatunk meg – erősítette meg az igazgató, aki hozzátette, az olvasók intenzív érdeklődése mellett az is meglepi őket, hogy mennyien ajánlják fel a segítségüket, ugyanis a költözés időpontja után rögtön mindenki azt kérdezi, miben tudna segíteni. Az intézményvezető jelezte, igyekeznek megtalálni azokat a feladatokat, amelyekbe az önkéntes segítőket a leghatékonyabban be tudnák vonni, hogy mindenki egy kicsit a sajátjának érezhesse ezt a folyamatot.

Ez idő alatt pedig továbbra is a megszokott módon működött és működik a könyvtár. Október elején, az őszi könyvtári napok programsorozatában különböző rendezvényekre várták az olvasókat vármegye-szerte a települések 90 százalékán, amely messze az országos átlag feleletti eredmény – mondta a könyvtárigazgató, aki szerint a közeljövő kihívása, hogy az olvasók kiszolgálása mellett az intézmény irodai háttérmunkát végző részlegei, gazdasági irodája, titkársága még most, novemberben átköltözhessen a Tudásközpont épületébe.

Tavasztól tehát már az új helyén fogadhatják az olvasókat. – Nyilván van ebben csúszás, néha úgy érezzük, mintha nagyon lassan haladnánk, míg máskor felgyorsulnak az események, de ha belegondolunk abba, hogy a hetvenes évek óta tervezte a könyvtár, hogy új épületbe költözzön, ehhez képest már tényleg karnyújtásnyira vagyunk tőle. Ráadásul mindenki, aki már megtekinthette az új helyet, azon a véleményen van, hogy jó hangulata van az új épületnek, remélhető, hogy az olvasók is hamar megkedvelik majd – vélte Liebhauser János.