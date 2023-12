Tolna Vármegye Közgyűlésének alelnöke, aki egyúttal az Országos Jótékonysági Vadászat Tolna Vármegyei nagykövete azt is megírta, hogy az említett két személy egymillió forinttal támogatja az eseményt, illetve ezzel a Tolna Megyei Balassa János Kórház gyermekosztályát.

Zsikó Zoltán az adományt köszönettel fogadta és azt is közölte, hogy Tolna vármegyében idén már három helyszínen van lehetőség részt venni az Országos Jótékonysági Vadászaton. A szervezőbizottság munkájában részt vesz Krizsán Zsolt, a Jagd Bonn Vadászbolt tulajdonosa is, akivel már meg is történt az egyeztetés az őcsényi vadászatról, hogy minden olajozottan menjen december 27-én.