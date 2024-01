Csütörtökön számoltunk be arról, egyáltalán nem kizárt, hogy a Tarr KSC Szekszárd felnőtt profi csapata más városba kényszerül – az ezzel kapcsolatos bejelentést a klub osztotta meg.

Szabó Gergő, a klub ügyvezető elnöke a Facebookon azt írta: "A Szekszárd Közgyűlése részéről klubunk felé mutatott, ellenségesnek tekinthető, munkánkat ellehetetlenítő lépések okán kénytelenek voltunk megkezdeni az előkészületeket a felnőtt csapatunk tevékenységének, hazai mérkőzéseinek más városba költöztetése érdekében" – tájékoztatta szurkolóit és támogatóit az egyszeres Magyar Kupa győztes, többszörös bajnoki és kupa ezüst- és bronzérmes, Európa-kupa bronzérmes, számtalan hazai és külföldi válogatott játékost nevelő és foglalkoztató Tarr KSC Szekszárd a közösségi oldalán.

Az ügyvezető által jegyzett bejelentés így folyatódott: "Ugyanis a képviselő-testületi ülésen született döntés a városi sportcsarnok használata vonatkozásában kilátástalan helyzetbe sodor bennünket. Köszönetet mondunk önkormányzatunk azon képviselőinek, akik támogatást tanúsítottak irányunkba. Sajnálatos módon kisebbségben maradtak a jövőnket érintő szavazások alkalmával.“

Van ahol szívesen látnák a sikercsapatot

Pénteken délután a hunbasket.hu is beszámolt a Tarr KSC Szekszárd kálváriájáról. A cikkhez csatolt fotón az látszik, hogy Szabó Gergő, a klub ügyvezető elnöke Horváth Péter Jánossal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójával tárgyal. A megbeszélés témáját az adta, hogy az eddig Szekszárdon működő sikercsapat milyen feltételekkel költözhetne át esetlegesen a paksi ASE csarnokba. Közben a bonyhádi önkormányzat hivatalos Facebook oldalán szintén olyan kép jelent meg, amely tanulsága szerint Szabó Gergő a település polgármesterével, Filóné Ferencz Ibolyával is egyeztetett ma egy bonyhádi költözés lehetőségéről.

Az egész ország figyeli a KSC kálváriáját

A Tarr KSC Szekszárd kálváriája nem csak Tolna vármegyében volt vezető hír csütörtökön és pénteken. A példátlan történetből országos címlapok és vezető hírek sora született az elmúlt 24 órában. Az M1 Híradója már csütörtökön beszámolt a klub ellehetetlenítéséről, és ugyanígy tett M4 Sport is. Utóbbi televízó csatorna a honlapján egy hírt is közölt, aminek a címében „Kosárabszurd“-nak nevezték a történteket. Azt írták: „A női kosárlabda NB I-ben szereplő TARR KSC Szekszárd előkészületeket tesz annak érdekében, hogy a felnőtt csapatot más városba költöztesse.“

Az origo szintén kiemelt helyen foglalkozik a történtekkel. Ők „döbbenetes botrány"-ként számoltak be arról, ami a csapattal történik. A Magyar Nemzet beszámolója úgy fogalmazott: „Saját városa üldözheti el az egyik legnépszerűbb magyar csapatot“. Az anyagban így írtak a KSC-ről: „A KSC Szekszárd évek óta a magyar női kosárlabda egyik kirakatcsapata. A klub 1978 óta szerepel folyamatosan az élvonalban, az elmúlt két idényben a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában is játszhatott, itthon pedig az utolsó hat befejezett idényben négy ezüstérmet nyert a 2014 óta egyeduralkodó Sopron mögött.

Válogatottak sorát adta és adja, több saját nevelésű játékosa is eljutott a nemzeti együttesbe. A mondhatni, ütött-kopott csarnokába 1270-en férnek be, ez a nagy rangadókon igen csak szűkösnek bizonyul, a csapat roppant népszerű a városban, tulajdonképpen a legmagasabb szinten képviseli Szekszárdot a magyar sportban.“ A Nemzeti Sport Online pedig még pénteken délután is a kezdőoldalán számolt be az eddig Szekszárdnak sikereket hozó csapat ellehetetlenítéséről.