– A karácsony előtti árhullám idején is sikerült negyven centi vizet pótolni – mondja Tóth István polgármester –, a második zsilipnyitás, december 30-a után pedig további 21 centis emelkedés történt. Még most is jön a víz az összekötő csatornán, de ez pár napon belül abbamarad; esetleg még 10-15 centire lehet számítani. Pedig negyven kellene. Azt a magasságot szokták meg a horgászok.

A legrosszabb helyzet két éve volt, amikor az egész országot súlyos aszály sújtotta, és korábban nem tapasztalt mennyiség, 150 centi hiányzott a bogyiszlói holtág vizéből. Apró szigetek bukkantak felszínre, a vízinövények elszaporodtak, ami a halaknak ugyan kellemes búvóhelyet biztosított, de a horgászok jobban szeretik a szép, tiszta medret. Talán az idén, ha még egy tavaszi árhullám is érkezik, szerencséjük lesz.