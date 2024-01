35 ÉVE „átadták Bonyhád 3. számú postahivatalát a Fáy lakótelepen, ahol eddig nem volt ilyen intézmény” – tudósított az eseményről a Tolna Megyei Népújság 1989. január 17-i száma. „A tetszetős épületet a Tolnaterv kiviteli tervei alapján a bonyhádi Komplex Építőipari Kisszövetkezet építette. A beruházó a Bonyhádi Városi Tanács volt, a négy és fél millió forintos költséget postai keretátutalásból fedezte. A 130 négyzetméter hasznos alapterületű, esztétikus belső kiképzésű épületben négy felvevő munkahelyet alakítottak ki, bár a személyzet egyelőre csak egy fő.”

35 ÉVE televíziós felhívásban kérte egy szekszárdi család, hogy jelentkezzen a gazdája annak a kutyának, amelyik megharapta a lányukat. A Tolna Megyei Népújság 1989. január 14-i száma közölte a részleteket is. „A 22 éves Sz. A.-t állatszeretete sodorta bajba. Egy tacskót elütött egy autó, s mivel a kutya fájdalmasan nyüszített az úton, A. felemelte, haza akarta vinni. Azonban miközben simogatta a szerencsétlenül jár kis jószágot, az beleharapott a csuklójába. A fiatal lány megijedt, s hazasietett bekötni a kezét. A kutyus az utcán maradt, s azóta nem is tudni hova került.” A lap január 17-i száma azt közölte, hogy jelentkezett a gazda, ám mint kiderült, „a kutya nem kapott védőoltást. Ezért a sérült lánynak a biztonság kedvéért valószínűleg adnak veszettség elleni szérumot”.

35 ÉVE Papp László, háromszoros olimpia bajok ökölvívó is tiszteletét tette Szekszárdon, a Sajtóházban, abból az alkalomból, hogy átvették díjaikat az 1988-as év legjobb Tolna megyei sportolói. Mint az a Tolna Megyei Népújság 1989. január 17-i számában olvasható, a nők mezőnyében Szabó Kovács Beáta, a Szekszárdi Spartacus kerékpárosa, a férfiaknál Erős Lajos, a Paksi SE ökölvívója nyerte el ezt a címet.