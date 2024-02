Beszélgetésünk első részében magánéletéről és családjáról mesélt, a folytatásban Kinga elárulta, hogy a turizmus mennyire meghatározza életét és mindennapjait. Az idegenvezetés mellett programokat is szervez. Azt mondja, a szekszárdiak nem is gondolják mennyi látnivaló van itt, a vármegye székhelyén. Többnapos programot is szervezett már ide látogató diákoknak, vendégeknek.

Mellette az egyetem Zöld egyetemmé válása óta a környezetvédelem is központi témájává vált. A Környezeti nevelés és fenntarthatóság programon belül egy publikációja is megjelent az egyetem kiadványában.

„Nem vagyok több, csak egy tégla, de együtt mi vagyunk a ház” – vallja Kinga. Úgy érzi, együtt többet tudnánk tenni környezetünk és a természet megóvásáért.