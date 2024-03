Az enyhe, korán tavasziasra forduló időjárás eredményeként már megjelentek az első kullancsok. Ez azonban senkit se riasszon el a kirándulástól, a kertészkedéstől, a szabadban töltött időtől. A fertőzött példányok ugyan súlyos betegségeket terjeszthetnek, ám a vérszívó rovaroknak nem mindegyike terjeszt betegséget, illetve kellő körültekintéssel megelőzhető a baj.

Megfelelő eszközzel könnyen eltávolítható a kullancs

Forrás: Fotó: Bencsik Ádám BÁ Békés Megyei Hírlap

Megfelelő ruházattal távol tartható a kullancs

Aki a természetbe megy, jól teszi, ha legalább alulról zárt ruhát húz, például gumis szárú nadrágot, és kullancs elleni spray-t használ. Ez csecsemők esetében is alkalmazható, de nem a baba bőrére, hanem a babakocsira fújva. Hazaérve pedig fontos átvizsgálni magunkat – különös tekintettel a hajlatokra –, és a kirándulás során használt ruházatot is érdemes átnézni, hiszen abban is megbújhatnak az apró vérszívók. Ha valaki a gyermekén vagy magán kullancsot talál, azt amint lehet, el kell távolítani. A rovart nem szabad ecettel, vagy olajjal fullasztani, mert az ingerlés hatására felöklendezi a béltartalmát, ami fertőzött lehet. A leghatásosabb a kullancskiszedő csipesz – vagy akár hosszabb körmök –, és a bőrhöz a lehető legközelebb azzal megfogni a kullancsot úgy, hogy a potrohát ne nyomjuk meg, és egy határozott mozdulattal kihúzni. Nem baj, ha beszakad a rovar feje, az ugyanis rövid idő után kilökődik.

Agyvelő-gyulladás ellen van védőoltás

A kullancs a közhiedelemmel ellentétben, nem fáról „ugrik” áldozatára, hanem legfeljebb másfél méteres magasságból kerülhet az emberre és az állatra. Leggyakrabban mi magunk sodorjuk le a kullancsot a növényekről, ezért semmiképpen ne bolyhos ruhában menjünk a szabadba, a rovar ezen sokkal könnyebben megtapad. A kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő-gyulladás ellen van védőoltás. Dr. Tusa Annamária szekszárdi gyermekorvos elmondta, hogy az első évben két oltás szükséges. Ezeket egy-három hónap különbséggel kell beadni. Aztán egy, majd három, utána pedig öt év elteltével szükséges az ismétlés. A másik betegség, amelyet a kullancsok terjesztenek, a Lyme-kór. Ez baktérium útján terjed, és nincs ellene védőoltás, ugyanakkor antibiotikummal kezelhető. A betegségre utaló jel, ha a csípés helyén céltáblához hasonló pirosodás jelentkezik. Ilyenkor minél előbb orvoshoz kell fordulni. Ha betegség tünetei jelentkeznek, javasolt a vérvizsgálat.

A kullancs a kutyákat is megbetegítheti

A háziállatból is érdemes minél hamarabb kiszedni a kullancsot. A bolhákkal ellentétben a kullancs jelenléte, csípése nem okoz irritációt, ezért ennek a parazitának bőven van ideje zavartalanul vért szívni, hiszen előtte érzéstelenítő hatású anyagot fecskendez az állat bőrébe. Sajnos egy babesiosis nevű betegséget terjeszt a kutyákban, ez a veszélyes, nem maga a kullancs. Érdemes ezért a kedvenceket naponta átnézni, alaposan végig simítani a szőrüket, így a már befúródott és növekvő kullancsokat viszonylag könnyen megtalálhatók. A kullancs jellemzően a kutyáknál okoz megbetegedést, a macskák kevésbé vannak ennek kitéve.