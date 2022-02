– Időnként előfordul, hogy olyan ember kap meg egy díjat, akit az megillet. Most is ilyen eset történt. A simontornyai grafikust, Könyv István Jánost a Magyar Kultúra Lovagjává avatták. Művészi vagy művészetszervezői tevékenységéért részesült az elismerésben?

– Is-is – mondja a kitüntetett. – Ez tulajdonképpen egy életműdíj, s az én egész eddigi életem a kultúra szolgálatáról szólt. Alkotóként is, rendezvényszervezőként is, önkormányzati képviselőként, kulturális bizottsági elnökként is. A simontornyai vár pazar turisztikai látványosság, s ha kulturális programokkal is megkínáljuk az idelátogatókat, az növeli a vonzerőt. Endreffyné Takács Máriával, Tóthné Unghy Ilonával és másokkal ezért dolgoztunk évtizedeken át.