Az esetleges csalódások ellenére is előre kell menni, építeni kell, és tanuljunk azoktól az emberektől, akiktől érdemes. Ennek a gondolatnak a jegyében köszöntötte dr. Tóth Csaba Attila a Léleképítő sorozat legutóbbi állomásának közönségét. Szekszárdon, a Garay János Gimnázium dísztermében tartott rendezvény szervezője és házigazdája ez alkalommal is közismert vendéget invitált meg, Nyerges Attila személyében.

A Máté Péter-díjas Ismerős Arcok együttes frontembere erős Tolna megyei, azon belül bátaszéki kötődéssel rendelkezik. Dr. Tóth Csaba Attila kérdéseire válaszolva elmondta, hogy egykoron nagyapja, Nyerges Aladár került agronómusként Bátaszékre családjával, így Mihály nevű fiával – Nyerges Attila majdani édesapjával – együtt. Miután a kiváló sportoló Nyerges Mihály Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban leérettségizett, felsőfokú tanulmányait a fővárosban, a Testnevelési Főiskolán folytatta és felnőtt pályafutása megkoronázásaként a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja lett.

A már Budapesten született Nyerges Attila kisgyermekként gyakorta utazott Bátaszékre a nagyszülőkhöz és nemcsak a nyarakat, de egy időszakban kéthetente a hétvégéket is a településen töltötte. A könnyűzene világába kamaszként csöppent bele és mint gitáros, nyugtázta, hogy a reá tekintő lányoknak felcsillan a szeme. A szórakoztató stílus művelése egészen addig tartott, míg csapata és ő maga meghívást nem kapott Erdélybe, a zetelaki motoros fesztiválra. Ez a látogatás életre szóló élményt jelentett és arra ösztönözte: „foglalkozzunk olyan dolgokkal, melyekkel segíteni tudunk a hazánknak, avagy a hazánkon kívül élő magyar testvéreinknek. Azóta erről szól az Ismerős Arcok nevű zenekar.”

Ehhez járult az élmény tetézéseként Wass Albert megannyi könyve, köztük a Jönnek és az Adjátok vissza a hegyeimet! „Mindent végigolvastam, amit Wass Alberttől lehetett. Székelyföldön személyesen tapasztaltam meg azt, amiről írt, és ez végképp megpecsételte a sorsunkat. Szoktam mondani, hogy a fogaskerék bekattan a helyére és elkezd működni a gépezet normálisan.” A könyvek egyébként is életének részét képezték és képezik, kisgyermek volt, amikor Budapesten anyai nagyapja elvitte és beíratta a Szabó Ervin könyvtárba.

Szórakozásnak sem volt utolsó Fekete István, Jókai Mór vagy éppen Rudyard Kipling. Az angol író nevét azért említette hangsúlyosan, mert az Egy vérből valók vagyunk kitétel Kiplingtől, A dzsungel könyve című novellagyűjteményből származik. A Nélküled című dalba beemelt sor értelmezését tekintve Nyerges Attila így fogalmazott: „Ha valaki szeretné magát ehhez (mármint a magyar – a szerk.) a nemzethez tartozónak vallani, akkor Isten hozott, maradj köztünk és legyünk egy vérből valók.”

A Nélküled a megszületéséhez képest úgy tíz évvel kezdett el befutni óriási karriert, nemcsak azért, mert a DAC, azaz a Dunaszerdahely labdarúgó-egyesület szurkolói saját indulóként kezdték el énekelni. „A miniszterelnök úr egy nemzeti összetartozás napon megosztotta ezt a dalt és ebből a túloldalon, tehát a baloldali sajtóban akkora hiszti kerekedett, amilyet még az életemben nem láttam, ezzel nagyon nagyot segítettek nekünk” – érzékeltette a helyzet különleges mivoltát Nyerges Attila. „Érezhetően lódult a zenekar iránti érdeklődés. Egyszer csak azt vettük észre, hogy bárhova megyünk az országban, a Kárpát-medencében, mindenki tudta, hogy Ismerős Arcok és Nélküled.”

Arról is beszélt, hogy erőteljes támadás érte egy siklósi fellépés után. A településen – a koncerttől függetlenül – a kormánypárti jelölt kampánya zajlott. Ennek ellenére egy politikai szerveződés a csapat lemezeinek elégetését helyezte kilátásba. „Azt vettük észre, hogy eltelik másfél év és azok az emberek, akik egyébként elégették volna a lemezeinket, már megint itt vannak. Rájöttem, hogy ez az egész lényegtelen. Hogy én most titkolom, hogy mire gondolok és hova szavazok.

Persze, ez mindenkinek a magánügye, most se tudja rólam ezt senki, de akinek van egy csöpp esze, azért sejtheti. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyszer csak megváltoztam és beálltam a sorba. Hanem az történt, hogy a sor arra kezdett menni, amerre én. Ha már egyfelé megyünk, akkor miért ne álljak be? Egyébként meg ötvenhárom éves vagyok, nekem ne mondják már meg, hogy mit csináljak!

Háromszor ment boltba, egyetlen kenyeret vásárolva

Nyerges Attila nemcsak dalszöveg, hanem novellaírásban is jeleskedik. Erről tanúskodik Ismeretlen ismerős – valamint egy nem túl hangos könyv című kötete, melyből fel is olvasott egy történetet. Egyik gyermekkori, bátaszéki élménye ihlette meg, mikor is kenyeret vásárolt a boltban. Ám a termék silánysága miatt a szigorú nagyapa a kis Attilát kétszer is visszaküldte a kisboltba, jobbra cserélendő a pékárut. „Akkor már körém gyűltek az eladók.

– Kinek az unokája vagy, te gyerek? – kérdezték. – Hát az Aladár bácsié – válaszoltam mit sem sejtve. Egy pillanatra csend lett, aztán olyan gyorsan, hogy szemmel szinte követni sem tudtam, az egyik eladó már mászott is valami létrán, szedte le a legfölső polcról a magának félrerakott, legbarnább, legmagasabb, legszebb kenyeret. Úgy nyomta a kezembe, hogy közben belesúgta a fülembe: mondjam meg az Ali bácsinak, hogy ő aznap nem is dolgozott.”