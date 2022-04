Szekszárd

Április 7-13. - 19:30 óraMORBIUS (16)

akció-horror, 108 perc

Szereplők: Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Tyrese Gibson

Rendező: Daniel Espinosa



Hivatalos tartalom: Michael Morbius halálos beteg. A ritka, de végzetes kórban szenvedő tudósnak (Jared Leto) talán azelőtt jár le az ideje, hogy rátalálhatna betegsége gyógymódjára – amely nemcsak az ő, hanem sok ezer sorstársa életét menthetné meg. Ezért nem akar meghalni. De az életet sem választja: amikor egy különleges, ősi technika nyomára jut, nem hátrál meg, felkutatja, és az örök életet választja. És minden panasza elmúlik. Erős lesz, gyors, éles hallású, eszes… és vérre szomjazik. A Marvel-képregény egyik sötét hőse, Morbius, Pókember egyik régi ellenfele rémisztő története egy látványos, nagy költségvetésű filmben kel új életre, és az egykori Joker, Jared Leto játssza!



Április 8-10. - 15:00 óraPirula Panda (12)

animációs vígjáték, 100 perc

Szereplők: Sandra Oh, Sasha Roiz, James Hong, Jordan Fisher

Rendező: Domee Shi



Hivatalos tartalom: A Disney és a Pixar filmjének főhőse az öntudatos, különc 13 éves lány, Mei Lee, akinek a gyötrelmekkel teli kamaszkorba lépve is muszáj lenne anyukája szófogadó kislányának maradnia. Túlontúl féltő szülője ugyanis igyekszik mindig gyermeke közelében lenni – ami meglehetősen kényelmetlen, mi több, rémisztő helyzeteket szül egy tinédzsernek. És mintha az érdeklődésében, kapcsolataiban és testében bekövetkező változások nem volnának éppen elegek, ha Mei Lee akármikor is izgalomba jön (vagyis szinte MINDIG), hatalmas vörös pandává puffad!

Április 11-13. - 17:00 óraÚt a díjesőig (16)

vígjáték, 114 perc

Szereplők: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Rendező: Mariano Cohn, Gastón Duprat



Hivatalos tartalom: A milliárdos vállalkozónak zseniális ötlete támad, hogy neve az örökkévalóságig fennmaradjon. Elhatározza, hogy egy korszakalkotó filmet készít és ehhez a legjobbakra van szüksége. Az elismert filmest, Lola Cuevast (Penélope Cruz) bízza meg a nagyratörő terv kivitelezésével. A világsztár csapat két hatalmas tehetségű, de még annál is nagyobb egójú színésszel egészül ki: a hollywoodi szívtipróval, Félix Riveroval (Antonio Banderas), valamint a megrögzött színpadi színésszel, Iván Torres-szel (Oscar Martínez). Mindketten legendás művészek, de nem épp a legjobb barátok. Lola egy sor egyre bizarrabb próbának veti alá őket, melyek során Félix és Iván nemcsak egymással kerülnek szembe, de mindazzal, amit eddigi pályafutásuk alatt értékesnek véltek. Vajon melyikük marad talpon a forgatás kezdetéig?

Április 14-16. - 15:00 óra, illetve 18-19. - 15:00 óraNyuszi suli - A húsvét mentőakció (6)

animációs-kalandfilm, 77 perc

szereplők: Friedrich von Thun, Senta Berger, Jule Böwe

Rendező: Ute von Münchow-Pohl



Hivatalos tartalom: A nyuszi suliban a húsvétvárás és a varázslatos aranytojás általi új "mesternyúl" kinevezése zajlik. A mesternyulak védik a húsvéti nyuszikat, nekik köszönhetik a gyerekek a húsvéti tojást. A jelöltek között van Max is, a vagány, nagyvárosi nyuszi, aki nem igazán érzi, mekkora felelősséggel is jár ez a kitüntetett szerep. Amikor a ravaszdi rókák megint a bele akarnak rondítani a húsvéti ünneplésbe, Max bizonyíthatja, hogy felnőtt a feladathoz.



Április 14-16. - 17:00 óra, illetve 18-20. - 17:00 óraSonic, a sündisznó 2 (12)

kalandfilm, 120 perc

Szereplők: Jim Carrey, Idris Elba, James Marsden

Rendező: Jeff Fowler



Hivatalos tartalom: A világ kedvenc kék sündisznója visszatér a kalandok következő szintjére a SONIC A SÜNDISZNÓ 2-ben. Miután letelepedett Green Hillsben, Sonic minden vágya, hogy bebizonyítsa: megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy igazi hős legyen. Nem kell sokat várnia, hogy próbára tegye magát, ugyanis Dr. Robotnyik visszatér, ezúttal új társával, Knucklesszel, és egy smaragdot keresnek, amelynek ereje civilizációkat képes elpusztítani. Sonic összeáll saját segítőjével, Tailsszel, és együtt vágnak neki a világkörüli útnak, hogy megtalálják a smaragdot, mielőtt rossz kezekbe kerülne...

Paks



Április 8., 10., és 12. - 12:35 óra, valamint 9., 11., és 13. - 13:00 óraA rosszfiúk (12)

animációs, családi, vígjáték, 101 perc

Rendező: Pierre Perifel



Hivatalos tartalom: Miután egy életen át legendás rablásokat hajtottak végre, öt hírhedt rosszfiú – Mr. Farkas, Mr. Kígyó, Mr. Piranha, Mr. Cápa és Ms. Tarantula – nekiveselkednek az eddigi legnehezebb kihívásnak... megpróbálnak jó útra térni. Még senki nem bukott ekkorát a megjavulással, mint a Rosszfiúk, a DreamWorks Animation új animációs filmjében.

Április 8., 10., 12., 14. és 15. - 17:15 óra, valamint 9., 11. és 13. - 20:00 óraRohammentő (18)

akció, bűnügyi, thriller, 136 perc

Szereplők: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González

Rendező: Michael Bay



Hivatalos tartalom: Los Angeles utcáin egy nap leforgása alatt három élet örökre megváltozik. Michael Bay nyaktörő iramú új thrillerében a sokszorosan kitüntetett veterán Will Sharpnak (az Emmy-díjas Yahya Abdul-Mateen II, Kampókéz, Mátrix: Feltámadások) sürgősen pénzre van szüksége, hogy fedezze felesége kórházi számláit, és attól kér segítséget, akitől jól tudja, hogy nem kéne - az örökbefogadott fivérétől, Dannytől (az Oscar-jelölt Jake Gyllenhaal, Zodiákus, Pókember: Idegenben).

Április 8., 10., 12. - 20.00 óra, valamint 9., 11., 13. és 16. - 17.40 óra, illetve 14. és 15. - 15.00 óraMORBIUS (16)

akció-horror, 108 perc

Szereplők: Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Tyrese Gibson

Rendező: Daniel Espinosa



Bölcske



Április 8-10, 18:00 óraSzuperhősök (16)

dráma, romantikus, vígjáték,

Szereplők: Alessandro Borghi, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Jasmine Trinca

Rendező: Paolo Genovese



Hivatalos tartalom: Marco egy fizika-professzor, aki racionális természetű, bármit ki tud számolni képletekkel, egyenletekkel. Anna ezzel szemben érzelmesebb alkat, művészi tehetséggel, és foglalkozását tekintve éppen képregényeket rajzol.A férfi és a nő egy véletlenül találkoznak egymással egy esős napon, és innen indul el szenvedélyes szerelmük története. Hamar rájönnek, hogy szuperhősök nem csak a képregényekben léteznek. A mai világ valódi szuperhősei a párok, akiknek minden szuperképességüket be kell vetniük ahhoz, hogy szerelmük és kapcsolatuk fenn maradjon.

Április 8-10., 20:30 óra355 (16)

akció, thriller, 122 perc

Szereplők: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o

Rendező: Simon Kinberg



Hivatalos tartalom: Amikor egy szigorúan titkos fegyver zsoldosok kezébe kerül, a CIA különleges ügynöke, Mace Brown (Jessica Chastain), úgy dönt, maga köré gyűjti a legprofibb kémeket, és velük együtt száll szembe az ellenséggel. Mace beszervezi Marie-t (Diane Kruger), a német ügynököt, Khadijah-t (Lupita Nyong’o), az MI6 egykori számítógépes guruját, és Gracielát (Penélope Cruz), a kolumbiai hírszerzés pszichológusát.

Április 15-16., 18:00 óraArany (16)

thriller, 97 perc

Szereplők: Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes

Rendező: Anthony Hayes



Hivatalos tartalom: Két utazó valószínűleg a valaha talált legnagyobb aranyrögbe botlik a sivatag közepén. A mozdíthatatlan rög felbecsülhetetlen értékkel kecsegtet, azonban megfelelő felszerelés és gépek nélkül nem tudják kiemelni a földből. Míg egyikük útnak indul, hogy meghozza a szükséges eszközöket, a másik férfi az arany mellett marad, és – dacolva a zord sivatagi klímával, a rá leselkedő farkasokkal valamint azon kétségeivel, hogy esetleg sorsára hagyták – várja a segítséget, ami talán sosem érkezik meg.

Április 15-16., 20:30 óraKivándorlók (16)

dráma, kaland, 148 perc

Szereplők: Gustaf Skarsgård, Lisa Carlehed, Sofia Helin, Laurence Kinlan

Rendező: Erik Poppe



Hivatalos tartalom: A Kivándorlók Vilhelm Moberg klasszikus regényének nagyszabású filmadaptációja. Karl Oskar Nilsson és felesége, Kristina Svédország egy eldugott szegletében tengetik életüket az 1840-es években. A kemény munka, a nyomor és éhezés, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek arra kényszerítik a családot, hogy útnak induljanak az amerikai álom felé. Nem tudnak sokat az ígéret földjéről, de bíznak a színes leírásokban és hiszik, életük a jelenleginél csak jobb lehet. A fárasztó utazás és sok megpróbáltatás után a látszólag idilli Minnesota földjén kezdenek új életet.

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu