– Ismereteink szerint négy Perczel Béla élt. Akiről ma emlékszobát nevez el a Solymár Imre Városi Könyvtár, talán a legkevésbé volt híres – kezdte köszöntőjét csütörtökön Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője hozzátette: a már említett család tagjának kötődése azonban adott, hiszen Perczel Béla III. volt az, aki a ma bibliotékaként funkcionáló épületet létrehozta.

– Gratulálok az emlékszoba kialakításához, és örülök annak, hogy a bonyhádi intézmények – élen a várossal – gondozzák a Perczelek örökségét – hangsúlyozta Potápi Árpád János. Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódva Filóné Ferencz Ibolya elmondta, igyekeznek méltó módon megőrizni a nemesi család emlékét.

– Ezt példázza a Perczel-kúria felújítása is, amit a magyar kormány támogatásával valósíthattak meg, az Ermel–Vojnits-mauzóleum helyrehozatala pedig folyamatban van – szintén állami segítséggel – emlékeztetett a város polgármestere. Aki arról is szólt, hogy a könyvtár épületén is sok felújítás történt az elmúlt időszakban, azonban még van mit tenni. Az önerőből megvalósított tetőfelújítást követően energetikai pályázatból finanszíroznák az épület külső-belső rendbetételét, nyílászáróinak kicserélését, fűtésének korszerűsítését.