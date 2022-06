Máté Réka külsős szerzőként lapunknak is sokszor készít fotókat és sok éve van munkakapcsolatban a szerkesztőséggel. Finta Viktor hangsúlyozta, tudta, hogy Máté Réka nagyon jól fotóz, de azzal nem volt tisztában, hogy ennyire jól is ír. Kérdésére, hogy honnan jött a könyvkészítés ötlete és miért éppen most, a szerző elmondta, mindig is jelen volt az életében az írás, már gimnazistaként is tudósított az iskolából és verseket is faragott.

- Ez a könyv sem egy regény, inkább több kisebb történet, melyek mind-mind egy adott képhez, vagy fotózási élményhez kapcsolódnak. A könyv azért csak most született meg, mert bár érett a gondolat, nem voltak konkrét időzítési terveim. A könyvtárosok azonban megkérdezték nem is olyan régen, hogy tudnék-e ajánlani valami jó könyvet az intézménynek és akkor éreztem, hogy itt az idő – mondta a szerző.

Az első fényképezőgépét tízéves korában kapta édesapjától, aki szintén fotózott. Máté Réka elárulta, hogy sosem tanította fényképezni az édesapja, de a látásmódot tőle tanulta. Nagyon reméli, hogy tetszenének a képei fotós édesapjának. – Nagyon szeretem a természetet, itt teljesen kikapcsolódom, eggyé válok a környezetemmel, érzem az illatokat és a legkisebb zajokat is meghallom, néha össze is rezzenek, mint egy riadt szarvas.

– A természet nem adja könnyen magát, idő kell, míg elnyerjük a bizalmát. Ettől olyan izgalmas és érzelmes az egész. A könyvön keresztül beléphetünk a természet kapuján és egy izgalmas utazás részévé válhatunk – tette hozzá Máté Réka. A fotós azt is elmesélte, hogy nem a természettel kezdte a fényképezést, gyerekként az iskolatársait és a családtagjait fényképezte, de amikor megalapították a Bonyhádi Fotóklubbot, akkor kezdett el igazán a természet felé fordulni, körülbelül tíz éve.

A könyv borítóján egy rétisas látható, és a jól ismert fotós szlogen, az „itt repül a kismadár” itt új értelmet kapott, hiszen ez egy nagymadár volt, de aztán adta magát, hogy ez legyen a könyv címe. A könyvben rengeteg izgalmas helyszín és nagyvad is helyet kapott.

– Erdély egy szerelem nekem. Anyai őseim Bukovinából származnak, vonz az a környék. Fotóskirándulással mentünk oda egy csoporttal. Az egyik ismerősöm, Dezső László medvelest hozott itt létre. Onnan biztonságosan lehet a medvéket fotózni, csodálatos élmény volt ott négy-öt medvét egyszerre látni és fényképezni néhány méterről.

Erdélyben gyönyörű színek és fények vannak, nagyon szeretek ott a természetben lenni és megörökíteni azt, ami körülvesz. A könyvben sok képhez tartozik egy kis történet, szerettem volna az élményeimet megosztani az olvasókkal. Egy kis humorral fűszereztem, de ugyanúgy van benne egy kis információ és élményátadás is – tette hozzá Máté Réka.