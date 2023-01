A legnagyobb nyugat-európai tojásos kiállítások és börzék húsvét előtt vannak. Csuhaj Tünde hosszú évek óta jár ezekre. Vannak már visszatérő vásárlói is. És úgy tűnik olyanok is, akik nemcsak a házi vitrinjükbe akarják betenni a míves lúd-, emu- és strucctojásokat, hanem a „sokszorosításukra” is gondolnak.

Csuhaj Tünde. Fotó: Wessely Gábor

Még alig múlt karácsony, és a tojáscsipkézők már a húsvétra készülnek. A szekszárdi alkotót az ország legjobbjai között tartják számon ebben a mesterségben. Mini domborműveket farag a tojáshéjba, egy fogászati fúróhoz hasonló eszköz segítségével. Még egy fontos dolog kell hozzá – ahogy mondja ‒: jó szemüveg. S tegyük hozzá: a tehetség sem lényegtelen tényező ebben a projektben.