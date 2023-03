A kilencedik regionális gitárversenyre Tolna-, Somogy- és Baranya vármegyéből érkeztek a diákok, tudtuk meg a gitár tanszak munkaközösségi vezetőjétől, Tóth Mónikától.

– Az első regionális versenyt Környei Miklós szervezte meg, mondhatni ő a verseny szellemi atyja, így természetesen a zsűri tagja is, Kovács Krisztinával, a budapesti Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola gitártanárával és Gyermek gitárzenekarának vezetőjével együtt. A gyerekek öt korcsoportban indulnak tizenöt iskolából tizenkilenc felkészítőtanárral, ebből is látszik, hogy idén is rengetegen jelentkeztek, még a csillárról is gitár lóg – jegyezte meg még pénteken viccesen Tóth Mónika.

A gyerekek felkészítőtanárai zenetörténeti korszakok szerint választották ki a versenyen előadott műveket. Összesen hetvenkilenc diák indult a megmérettetésen, közülük negyvenen szóló kategóriában, de ezenfelül tizenkét kamaracsoport is jelentkezett.