A Siklósi Gasztro- és Borbarátnők Borrendje meghívásának eleget téve tartott előadást a Siklós - Villányi Borvidéki Borverseny eredményhirdetése előtt a szekszárdi Czirok Róbert, aki vinorelljeiről, vagyis borral készült festményeiről is ismert. Az előadás témáját is a borfestés szolgáltatta – számolt be közösségi oldalán az alkotó.

Czirok Róbert. Fotó: Facebook

Czirok Róberttel nemrég podcast beszélgetés készült. Az adást ide kattintva hallgathatja meg!