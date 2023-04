A „Posztolj verset az utcára!” megmozdulás idén is megmozgatta az embereket világszerte, Pakson a városi könyvtár bejárati ajtaját is elárasztották a szebbnél szebb költemények.

A paksi városi könyvtár ajtajára is "kiposztolták" a verseket (Fotó: Molnár Gy.)

„Azt kértük idén is a járókelőktől, olvasóktól, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is osszák meg velünk kedvenc verseiket. Arra is bíztattuk az embereket, hogy akár saját verseiket is közzé tehetik, legyen ez csatorna a műkedvelők között.” – mondta el Pumerscheinné Bedekovity Zóra mintaprogram-fejlesztő, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatója.

Minden résztvevő, éljen bárhol a világon ezen a napot hozzá tett kicsit az ünnephez. Ez a nap ilyenkor a verseké, melyek járdákon, üzenőfalakon, hirdetőoszlopokon, vagy egy adott intézmény ajtaján találhatók meg, mint Pakson a könyvtárban.