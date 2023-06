Agócs Írisz képzőművész, gyerekek és felnőttek által egyaránt kedvelt mesekönyvek illusztrátora volt nemrégiben a szekszárdi Gyermekkönyvtár vendége. Ám mint kiderült, nemcsak az Ünnepi Könyvhét alkalmából járt ott. Az utóbbi időben gyakran lehetett vele találkozni, ugyanis úgy hozta az élet, hogy most már öt éves kisfiának a szekszárdi Waldorf óvodában találtak megfelelő környezetet. Ez pedig, még ha ideiglenesen is, de költözéssel járt. Abaligeti otthonukat egy időre hátrahagyva, Szálkára tette át a család a székhelyét, így az alkotás helyszíne is az lett. Írisz férje tipográfus, többek között az ő könyveinek is a tervezője.

Legújabb kötete, a Vonalból kimenni ér! az Ünnepi Könyvhétre jelent meg. Fülszövegében így vall róla: „ez a könyv az alkotás legfontosabb és legelengedhetetlenebb alkotóeleméről, az alkotókedvről szól, illetve arról, hogy hogyan őrizhetjük meg ezt az alkotókedvet, elengedve minden olyan blokkoló és gátló mondatot, ami akadályt gördít a szabadon kísérletező rajzolás, festés elé”. Azt tapasztalja ugyanis, hogy sokak akár évtizedekre is mellőzik a rajzolást, csak azért, mert gyerekkorukban azt mondták nekik, nem jó, amit csinálnak. Ő hálás a tanárainak, amiért nem ilyen szellemben nőtt fel. Azt mondja, nincs jó vagy rossz. A rajzolás örömforrás, mindegy mit és milyen szinten alkotunk.

Arra buzdít hát, hogy merjünk rajzolni!

Ezt tette a karantén ideje alatt is az online térben, közös rajzolásra invitálva. S mivel az otthon töltött idő igencsak hosszúra nyúlt, végül több mint 170 figurát alkotott, amelynek krumpliforma az alapja. Ez adta a Rajzolj egy krumplit! sorozat kiindulópontját, amiből kiderül, mennyi mindent lehet alkotni úgy, hogy kezdésnek csak egy krumplit rajzol az ember. Persze az internetezők igyekeztek mindig valami új, extrém ötlettel előállni, próbára téve az illusztrátort. Agócs Írisz elmondta, hogy olyan is volt, amikor a kisfia állította kihívás elé azzal az ötlettel, hogy rajzoljon poháralakú robotporszívót. De ennek is eleget tett.

Első olyan kötete, amelyet íróként és illusztrátorként is jegyez, a 2012-ben megjelent Kicsi nagy. És bár az utóbbi időben az önálló kötetek felé tolódott a hangsúly, a szerzőséget még mindig nem érzi annyira magáénak. Elmondta, hogy külföldi kiadóknál javasolták neki, hogy ne csak rajzoljon, írjon is, a Kicsi nagy szövegét pedig Londonban egy ilyen beszélgetés hatására, egy emeletes busz tetején írta meg fejben. Mellé született még néhány szöveg, amelyeket megmutatott a Pagony Kiadónál a szerkesztőjének, Kovács Eszternek.

Neki szintén tetszettek ezek, és folytatásra biztatta a szerzőt. Kisfia születése után készült el a Mesék Barnabásnak, nemrégiben pedig a Mici megmenti a világot sorozat első két része. Ezek a klímavédelem kérdésével foglalkoznak a gyerekek számára is befogadható módon. A téma Agócs Írisz egyik szívügye, és arra szeretne rávilágítani, hogy már az is óriási dolog, ha az ember a saját életében talál pár dolgot, aminek a megváltoztatásával tenni tud a környezetért. Elmondta, hogy abaligeti otthonuk a település határában található, a csendet időnként csak a madarak egymás „szavába” vágó csivitelése töri meg.

A nagy kert a távollét miatt az utóbbi időben ugyan nem kapott annyi törődést, mint amennyire szüksége lett volna, de Írisz tudja, hogy még így is van pár termény, amellyel megörvendezteti őket a hazatéréskor. Eldugott, falusi otthonukra tíz év fővárosi lét után bukkantak. Írisz egyébként bajai, férje szegedi.

Úgy tervezi, hogy a közeljövőben kevesebb munkát vállal. Két új könyvhöz még biztosan elkészíti az illusztrációt, ám szabadúszóként szeretne magának adni egy év szabadságot. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem tudja, meddig tart ez, mert ismerve magát, biztosan sorra jönnek majd a megvalósításra váró ötletek.