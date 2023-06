Egyelőre minden a terveink szerint alakul, igaz, az utolsó pillanatban is történhet akármi. A covid-járvány kezdete óta mindenesetre különösen fontos hír, hogy nem mondta le egyik fellépő sem a koncertjét, mint ahogy tavaly Miller Andersonnal és Pete York-kal is történt. Készülünk a hétfői kezdésre – számolt be megkeresésünkre Gárdai Ádám, a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főszervezője, akitől megtudtuk, hogy mostanra a helyi, magasabb színvonalú szálláshelyek többsége betelt, csupán kollégiumi szálláshely, illetve sátorozási lehetőség maradt.

– Jegyek természetesen kaphatók, hiszen közönségünk jó része nem elővételben, hanem a helyszínen szokta megváltani a belépőt – mondta a szervező. A jegyárakról kiderült, a hetibérlet ára nem változott, hosszú évek óta változatlan, megközelítőleg 15 ezer forintba kerül, de a napijegyet minimálisan megemelték, amelyért idén kis híján tízezret kell fizetnie a fesztiválra érkezőknek. A klubkoncertekre viszont már kétezer forintért be lehet jutni.

– A jubileumra tekintettel a tavalyi egy nagyobb fesztivál volt, kiugró közönségszámmal. Akkor csaknem 5-6 ezren látogattak ki a fesztiválra az egy hét folyamán, de idén is 4500-5000 körüli látogatószámra számítunk – jelezte Gárdai Ádám.

Az esemény hétfőtől paksi fellépők klubkoncertjeivel indul a Gastroblues klubban, majd csütörtöktől az ASE éttermében folytatódik egy Petőfi programmal, amellyel a fesztivál kapcsolódik az idei jubilumi évhez. Itt fellép többek mellett Ferenczi György is, aki már többször feldolgozta Petőfi verseit.

Minden évben a nagyszínpadi koncertek vonzzák a legtöbb látogatót, várhatóan így lesz ez idén is. A fesztiválozók egyebek mellett találkozhatnak itt a Woodstockot is megjárt Miller Andersonnal, a francia Gaelle Buswell-lel, Fekete Jenő gitárossal a Palermo Boogie Gangből, illetve a 90-es évek közepétől Jeff Heaylevel muzsikáló Philip Sayce-szal, aki Kanadából érkezik hozzánk.

Vasárnap idén is az ingyenesen látogatható szabadtéri, Kárpát-medencei Gastroblues Piknik zárja a fesztivált. Lesz itt egyebek mellett Kormorán koncert, jótékonysági főzőverseny és borkóstoló. A kóstolójegyekből, valamint a templomi koncertek bevételéből származó összeget ezúttal is a Paks testvértelepülésén, Visken működő magyar nyelvű óvoda fenntartására szánják a programszervezők.