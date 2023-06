Tudom, hogy nem nagy szám pont ezt a mondatot idézni a Dirty Dancingből – magyar címén a Piszkos táncból –, de aki csak egyszer is látta, biztosan emlékszik rá. Én viszont azok közé tartozom, akik többször is megnézték már a filmet, és mindig megörülök, ha valamelyik csatorna számomra is nézhető időpontban műsorra tűzi.

Hogy mi végre kedvelem ennyire, magam sem értem. Valószínűleg a zene és a tánc egyvelege teszi vonzóvá számomra. Ugyanis nem csak akkor csillan fel a szemem, ha meglátom műsoron a film címét, hiszen a betétdalok hallatán egyből táncolni lenne kedvem. Általuk lesz kerek az egyébként nem túl eredeti sztori, miszerint 1963 nyarán Baby, a fiatal lány a családjával egy luxusnyaralóhelyen tölti vakációját, ahol megismerkedik Johnnyval, a tánctanárral. Különböző bonyodalmak okán úgy alakul, hogy közös táncpróbáik lesznek, és egymásba szeretnek.

A lány apja azonban ellenzi a kapcsolatot. Végül azonban Baby és Johnny közösen állnak színpadra, és ezt megelőzően hangzik el az ikonikus mondat. Jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik egy kis könnyed kikapcsolódásra és kellemes zenére vágynak a munkahét lezárásaképpen. Mert erre máig tökéletesen alkalmas a film.

Dirty Dancing, Paramount Network, 21 óra