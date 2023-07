Jubileumi év volt a tavalyi a Gastroblues fesztivál számára, ám idén, a 31. rendezvényen is akadt egy kerek évforduló. A szervezők ugyanis csatlakoztak a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünneplő programsorozathoz, és dalban, versben és gasztronómiában is megidézték a költőt. A csütörtöki klubkoncerten például, a Petőfi 200 – Szabadság, szerelem című műsorban fellépett a Loyal Apples' Club, amelynek tagjai úgy gondolják, ha Petőfi ma élne, valószínűleg rockzene-kedvelő lenne.

Így ennek megfelelően állították össze a dalokat, valamint Petőfi-átiratokkal Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák léptek színpadra. A templomkoncerten gyerekek szavaltak Petőfi verseket. A fesztivált támogatta a Petőfi Kulturális Ügynökség, amely a programból felvételt is közre ad majd – árulta el Gárdai Ádám, a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főszervezője.

Petőfi alakja a vasárnapi zárónapon is visszaköszönt, a hagyományos jótékonysági főzőverseny egyik kategóriájában ugyanis a forradalmár költő kedvenc ételeit várták a zsűri tagok. Emellett díjaztak borral készült ételeket, borkorcsolyákat, halászleveket, egyéb ételeket, a legszebb főzőhelyet és közönségdíjat is kiosztottak.

De persze ahogy egész héten, úgy ehhez is minőségi zene dukált. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen látogatható volt az utolsó napon rendezett Kárpát-medencei Gastroblues Piknik, amelynek egyik leginkább közönségvonzó koncertje a Kormorán együttes fellépése volt. Zenélt a szekszárdi Blues Travel Bands, a Paks testvértelepüléséről, Zentáról érkezett az Old Skullz, a fővárosi Big Mouflon és a szintén erdélyi Titán is.