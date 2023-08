Az eső sem tarthatta vissza szombaton a 34. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál résztvevőit, így felvonultak Bonyhádon a tánccsoportok, a hagyományőrző együttesek. A menet a Kaszinókertbe tartott, ahol a szabadtéri színpadon Csibi Krisztina, a szervezésben is résztvevő Magyarság Háza igazgatója köszöntötte a csoportokat és az érdeklődőket. Háláját fejezte ki nemcsak azért, hogy a borongós időjárás sem szegte kedvüket, hanem azért a több mint harminc éve kikezdhetetlen kitartásért is, amely a fesztivált élteti.

34. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál.

Kiemelte, hogy az esti táncházat Radák János táncos, koreográfus, táncoktató emlékének ajánlja, aki idén sajnos már nem lehet velük, de fentről egészen biztosan irányít.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a rendezvényen a valaha Bukovinában élt és a még most is ott élő népek kultúráját ünneplik. Emlékeztetett rá, hogy közel kétszáz éven keresztül a székelyek is az Osztrák-Magyar Monarchia észak-keleti tartományában élhettek – ez a terület ma részben Ukrajnához, részben Romániához tartozik –, és a többi néppel együtt alkották a közös, bukovinai kultúrát.

Potápi Árpád János köszöntötte a Bukovinai Találkozások folklórfesztivál résztvevőit.

Az államtitkár külön köszöntötte a határon túlról érkező csoportokat, illetve kitért az elmúlt éveket sújtó nehézségekre is. Ilyen volt 2020-21-ben a Covid-járvány, amely ellehetetlenítette a közösségi programokat, most pedig a másfél éve dúló orosz-ukrán háború, amely a folklórfesztiválra is kihat. Az ukrajnai Csernovicból ugyanis nem tudott eljönni az ottani csoport, mint ahogy a magyar együttes sem tudott odautazni.

Potápi Árpád János ugyanakkor örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy sok gyermek és fiatal felnőtt résztvevője van a rendezvénynek, hiszen a következő évtizedekben ők teszik továbbra élővé a székely kultúrát.