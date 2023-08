A közel másfél órás moziban egy csapat tinédzser úgy dönt, hogy kirabol egy vak férfit. A dolog gyerekjátéknak tűnik, hiszen úgy gondolják mi sem lehet egyszerűbb, mint egy magatehetetlen ember házát kipakolni. A fiataloknak azonban gyorsan rá kell jönniük, hogy bizony ez a feladat nem is lesz olyan egyszerű, mint ahogy azt elképzelték.

A könnyű préda szinte tálcán kínálja a jobb élet reményét, azonban gyorsan kiderül, hogy a tehetetlennek tűnő férfi bizony meg tudja védeni magát, hála a katonai múltjának.

A mű kevésbé a párbeszédekre, inkább a vizuális történetmesélésre és a hangokra támaszkodva mozgatja a cselekményt. Az operatőri munka lenyűgöző, akárcsak a kreatív hangtervezés. A szereplőgárda, bár kicsi, mégis remek.

Jane Levy és Dylan Minnette is jó a szerepében, kellő szimpátiát biztosítanak karakterüknek. Mindkét fiatal színész a poklok poklát éli át, és fizikai alakításuk meggyőzően adja el a viharos megpróbáltatásokat. Ennek ellenére mégis Stephen Lang az, aki a film fénypontja. Ellentétes hatású szerepében Lang emlékezetes és ijesztő, megfélemlítő ereje még azokat a jeleneteket is áthatja, amelyekben nem is szerepel.

