Ha valaki nem tud aludni, bátran kapcsoljon oda. Kitűnő drámát izgulhat végig, aki még nem látta Ridley Scott remekművét, de talán még az is szorít a szereplőkért, aki már pontosan tudja, mire fut ki a történet.

Louise csinos, talpraesett, pincérnőként dolgozik. Barátnője, Thelma viszont visszafogott és elkeseredett, belefáradt a háziasszony szerepébe. Louise rábírja Thelmát, hogy rúgjanak ki a hámból, ruccanjanak ki a hétvégén, hogy elfelejtse a mindennapok gondjait.

A két barátnő útja kellemesen indul, ám egy váratlan esemény örökre megváltoztatja az életüket. Amikor az egyik bárban megismert férfi meg akarja erőszakolni Thelmát, Louise agyonlövi a fickót. Ettől kezdve állandó menekülés az életük. Megpróbálnak átjutni Mexikóba, mielőtt a zsaruk elkapnák őket.

Susan Sarandon és Geena Davis neve egybeforrt a két karakterrel, bár sokáig nem volt egyértelmű, hogy rájuk esik a választás. Más kiváló színésznők is szóba kerültek, például Holly Hunter és Frances McDormand, Michelle Pfeiffer és Jodie Foster, de még Goldie Hawn és Meryl Streep is. Ennek a filmnek köszönheti a közönség Brad Pittet is, hiszen a Thelma és Louise tette ismertté a fiatal, sármos színészt.

Thelma és Louise, Filmbox Premium, 22.25