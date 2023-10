Különleges programok 1 órája

Bonyhádon az Országos Könyvtári Napokon a legeket is díjazták

Mint minden évben, most is október első hetében rendezték meg az Országos Könyvtári Napokat, melyhez országszerte minden könyvtár, így a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár is csatlakozott.

Máté Emília olvasta a legtöbb könyvet korosztályában (Fotó: Máté Réka)

A bonyhádi könyvtárosok összesen harmincegy programmal készültek, melyeken több száz érdeklődő vett részt. A programsorozat hétfőn könyvtári órákkal, valamint Móser Zoltán könyvbemutatójával kezdődött, majd kedden Czirok Róbert kávéfestményeiből nyílt kiállítás. – A többi napon volt Régi idők mozija, Egészségklub Manyikával, illetve egy városnéző túra is Emlékek nyomában címmel, melyen elsősorban Dr. Kolta László könyve alapján a bonyhádi emléktáblákat, emlékműveket, szobrokat járták végig az érdeklődők – válaszolta kérdésünkre Asztalosné Illés Tamara, könyvtáros. Nagy sikere volt a kézműves foglalkozásoknak (Fotó: Máté Réka) A kisebbeket is számos program várta: Csibe Zenebölcsi, Mesebőrönd foglalkozás, Mesejóga, Agykalandok, OlvaSOK-Klub. Az állatok világnapjához kapcsolódó, „Mesebeli állatok” című rajzpályázatra 295 alkotás érkezett – közülük huszonkét rajz készítője jutalomban is részesült. A rajzkiállítás mellett Amigurumi tárlat is volt a gyermekkönyvtárban, melyre bárki hozhatott figurát, és szavazás alapján hirdettek nyertest. Szintén a közönség dönthetett arról, hogy mi legyen a neve a két szalmabábunak, melyeket a könyvtár mögötti területen helyeztek el a könyvtárosok. Végül az Ősz Márton és az Ősz Örzse nevek mellett döntöttek. A legfiatalabb női olvasó Csősz Mirabella (Fotó: Máté Réka) – A pénteki napon ismét meghirdettük a nagy sikerű „Találj könyvet Bonyhádon!” akciót, melynek keretein belül a városszerte elhelyezett ajándék könyveket bárki hazavihette, cserébe csak egy szelfit kértünk a könyvvel a könyvtár közösségi oldalára. A szelfi-készítők közül mindig kisorsolunk egy nyertest, aki a talált könyvön felül kap egy kis ajándékcsomagot is – az idei évben harmincegy név közül sorsoltunk. A könyvtár legfiatalabb és a legidősebb női olvasója: Csősz Mirabella és Kolta Lászlóné (Fotó: Máté Réka) A programsorozat a Könyves Vasárnappal zárult, melyen a rendkívüli nyitva tartáson felül ingyenes beiratkozással is várták a látogatókat. A délután folyamán volt könyvbörze, lehetett harisnyavirágot készíteni, decoupage technikával díszíteni, valamint a könyvtári „legeket” is megajándékozták. Immár hagyománnyá vált ugyanis, hogy ilyenkor meglepetéssel készülnek az adott évben a legifjabb, a legidősebb, és a legtöbbet kölcsönző olvasóik számára. A rendezvényt a Bartók Béla AMI magánének tanszakos növendékeinek műsora zárta. Az Amigurumi kiállítás közönségdíjasa Bank-Bareith Zsuzsanna. A legfiatalabb női olvasó Csősz Mirabella, a legidősebb Kolta Lászlóné. A legtöbb könyvet korosztályában Máté Emília olvasta el. Bank-Bareith Zsuzsanna az Amigurumi kiállítás közönségdíjasa (Fotó: Máté Réka)

