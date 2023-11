A huszonhatodik alkalommal megrendezett eseményen összesen tizenegy zenekar mérette meg magát a rangos szakmai zsűri előtt, a Csengey Dénes Kulturális Központban szombaton, amelyet minden érdeklődő megtekinthetett.

A rendezvényt délelőtt Szabó Péter nyitotta meg. A polgármester beszédében azokról a tehetségekről is szólt, akik Paksról indultak el akár a hazai, akár a nemzetközi karrier útján. Pédaként Kovács Alizt is említette, akinek a The Voice döntőjében a fesztivált követően éppen itt, a kulturális központban szurkolhatott a paksi közönség, egy szavazatmaximáló partin.

Berki Tamás, a nyolctagú zsűri elnöke szerint a fesztiválon idén különösen jó zenekarok szerepeltek, ezért elég nehéz helyzetben is voltak az ítészek a helyezéseket illetően, akik a díj odaítélésekor ezúttal is a kreativitást, a zenekar jövőképét és természetesen a jelenlegi teljesítményét igyekeztek összegezni. A fellépők pop, pop-rock és rock műfajban zenélő együttesek egyaránt szerepeltek a mezőnyben, de bizonyos együtteseknél akadtak jazzes beütések is – összegezte a tapasztalatait Berki Tamás, aki szerint némelyik formáció muzsikája kifejezetten magával ragadta őket, különösen pár énekesnő előadásakor kapták fel a fejüket.

A XXVI. Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált idén a The Lovers együttes nyerte meg, akik harmadikként léptek színpadra. Ezúttal ők vehették át az ifjúsági zsűri díját is. A második a Jammy zenekar lett, a harmadik helyezést pedig a Manna Dala nevezetű formáció érte el. A zsűri ezen kívül is számtalan díjat osztott ki: ezek közül voltak akik fesztiváli fellépési lehetőséget nyertek, az Újfalusi Gáborról elnevezett, a Jövő Reménységének szánt elismerést a Manna Dala basszusgitárosa, Pintér Norbert, míg a közönség díjat a Bogázs együttes énekese, Völgyi Bogi kapta. Idén Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Szegedről és Budapestről is érkeztek fellépő zenekarok.

Ruff Ferenc fesztiváligazgató, a program ötletgazdája, szervezője és zsűritagja elmondta, a Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált minden év novemberében ilyenkor szokták megrendezni, minden alkalommal színvonalas produkciókat láthatott a közönség idén, igaz, szerinte a legtöbb ilyen regionális tehetségkutatón hasonlóan örömteli a helyzet, ahová szintén jár zsűrizni.