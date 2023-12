A történet főszereplője William Parrish, a dúsgazdag, New York-i üzletember, aki két lányával él. A hatvanötödik születésnapja alkalmából a nagyobbik hatalmas partit szervez. Ám előtte Parrish rosszul lesz, megérinti a halál szele. Hamarosan megnyerő modorú, jóképű fiatalember állít be a házába. Joe Black a Halál megtestesülése. Magával akarja vinni az áldozatát, ám meglátja a férfi gyönyörű lányát, Susant. Ezt látva és kihasználva, Parrish alkut köt Joe Blackkel: haladékot kap, míg az megízleli az emberi létet. Ám a Halál ideje is lejár, vissza kell térnie oda, ahová való.

A film eredetije az 1934-es a Halál vakációja, bár az 1999-es változat készítői azt mondják, a korai mozi csak „inspirálta” őket, a történet pedig egy „tágan vett újraértelmezés” – ahogy az a Port.hu ismertetőjében olvasható. A film bemutatásakor Brad Pitt már igen nagy népszerűségnek örvendett, így valósággal sokkolta a rajongóit, amikor a karaktere már a mozi legelején meghal egy brutális autóbalesetben. Nem finomkodtak vele az alkotók, a figyelmetlen férfit először egy furgon, majd egy taxi is elüti. Testét azonban a Halál használja avatárként.

Ha eljön Joe Black, Super TV2, 21 óra