Biszák László "Utazás a nagyvilágban" című tárlata december 6-án, Miklós napján nyílt meg a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ emeleti galériájában. A festőművész lapunknak elmondta munkái leginkább a szekszárdi dombok, szőlőültetvények, tanyák hangulatát tükrözik, ám jelenlegi kiállításán található alkotásai egészen a nagy városokig is elrepítik a nézőjüket.

– Előszeretettel járom Szekszárd környékét, így a Gemenci erdőt, a holtágakat, ez mind kiváló téma, de nem feledtem az Alföld kietlen tájait sem - magyarázta a művész, majd hozzátette: Örömmel próbálok ki minden technikát, nem vagyok elkötelezettje egyetlen irányzatnak sem, úgy érzem így szabadabban alkothatok. Évente általában öt-hat alkotótáborban is részt veszek, sőt az idei évben nyolc táborban is részt vettem, így festhettem az ország legnagyobb alkotóival. Eljutottam Hollandiától Ázsiáig, Ukrajnába, Erdélybe, Szerbiába is. Mind csodás alkotói munkával teli emlék számomra. Eddig több mint száz önálló kiállításom volt, és számtalan közös tárlaton vettem részt. Munkáim megtalálhatóak a világ több pontján, többek közt Amerikában, Hollandiában, Németországban, Ausztriában és Ausztráliában is.

Öt év munkáját mutatja be a tárlat

Biszák László már hosszú ideje tagja a Tolna vármegyei Bárka Művészeti Szalonnak és a Székesfehérvári Képzőművészeti Alkotókörnek is. Bonyhádon bemutatott művei az elmúlt öt év anyagát dolgozza fel, képletesen ekkor járt utoljára a művelődési központ galériájában festményeivel.

Biszák László "Utazás a nagyvilágban" című tárlata a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban tekinthető meg (Fotó: Máté Réka)

– Nagyon örültem az újabb megkeresésnek a művelődési központ részéről. Jelenleg harmincegy képem tekinthető meg a galériában, melyek egy része legutóbbi szekszárdi kiállításomon volt látható. Nem minden alkotás ábrázol konkrét helyszínt, a legtöbb esetben improvizáltam a fantáziám és egy-egy jellegzetes emlék alapján. Szerettem volna inkább a nézőre bízni, hogy a látvány alapján merre indul el. Persze vannak konkrét helyszínek is, így látható Siklós, a Villányi hegység, a Szekszárdi dombság, de például a nagy városi hangulatú képeknél látogatást tehetünk New York-ba, Hong Kong-ba, de bármelyik nagyvárosba el kalandozhatunk vagy akár egy varázslatos tengerpartra. Egy biztos, mindenki megtalálja a helyét a festményeken.