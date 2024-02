Ebből az olvasók annyit érezhettek, hogy a szolgáltatás minőségromlásának elkerülése érdekében a heti nyitvatartási időt csökkentették, illetve a könyvtár élén új arccal találkozhatnak Nagy Balázs személyében. Az igazgató a TelePaksnak elmondta, hogy a könyvtár látogatottsága a járvány vége óta emelkedő pályán van.

Nőtt a beiratkozottak száma

Minden korcsoportban nőtt a beiratkozottak száma, és a kölcsönzött dokumentumok száma is mintegy négy százalékkal emelkedett. A programok látogatottsága az igazgató szerint kimagasló. A Kincskereső Gyermekkönyvtárban továbbra is népszerű volt a Baba-Mama Klub, a Kakaó-parti, és a meghívott szerzők műsorait is sokan megtekintették. Ezek a programok idén is folytatódnak, éppúgy mint a felnőttkönyvtárban a Paksi Világjárók sorozat, a pszichológiai, önfejlesztő előadások, továbbá a helytörténeti estek, a zöldtudatos foglalkozások és a könyvtárak életéből elmaradhatatlan író-olvasó találkozók, amelyeket olvasói igények alapján szerveznek.

Nyári tábort is szerveznek

A továbbiakról elmondta, a tavaly igen szép számú résztvevővel megrendezett Regélő Népmesemondó Verseny hagyományait folytatják, és megszervezik a minden évben nagy sikerrel futó helyismereti, helytörténeti nyomozós gyermekprogramot, a Nyári kincskereső játékot is. A Nemzeti Kulturális Alapból befolyó támogatásból nyári tábort szerveznek június utolsó hetére, valamint októberben egy háromnapos, százfős szakmai konferenciát tartanak Pakson a szekszárdi Illyés Gyula Könyvtárral közösen. Februárban egy régi vágyuk is teljesül: az önkormányzat a könyvtár főépületén nyílászárókat cserél – összegzett Nagy Balázs. Miként lapunk is megírta, az intézmény főépületében zajló átalakítási munkálatok miatt február 5. és 19. között zárva tart a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár.