Szekszárdon folytatódott a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című koncertszínházi produkció országjárása március tizenkettedikén a Babits Mihály Kulturális Központban. Szendrey Júliát Katona Kinga alakította, Petőfi Sándor szerepében Berettyán Nándor lépett színpadra.

Először járt Szekszárdon a Petőfit alakító színész

Berettyán Nándor az előadás előtt portálunknak elmondta, hogy először jár Szekszárdon, több ismerőse is van, aki szekszárdi vagy rendelkezik szekszárdi kapcsolatokkal.

– Sokan mondták már, hogy milyen szép város, én még soha nem voltam itt, de most végre sikerült ellátogatnom ide, és valóban nagyon szép– mondta. Petőfi Sándorról elmondta, hogy nagyon sokszínű karakter, akiből eddig inkább a lázadó és forradalmi Petőfit ismertük meg.

– A műsorban próbáltuk megjeleníteni, hogy milyen, amikor Petőfi szerelmes, milyen, amikor a feleségének szerelmet vall, amikor vidám, felszabadult, könnyed – tette hozzá.

A felesége alakította Szendrey Júliát

Katona Kinga is először járt Szekszárdon, portálunknak elmondta, reméli, hogy az előadás után kicsit körbe is tudnak nézni a városban. Szendrey Júlia szerepével kapcsolatban azt mondta, hogy karaktere talpraesett, hiszen Petőfi Sándor hevessége, erős kiállása mellett egy nőnek valahogy el kell érni azt, hogy rá is ugyanúgy figyeljen a közönség.

Az egyedülálló koncertszínházi produkcióban kilenc könnyűzenei Petőfi versfeldolgozás volt látható és hallható, valamint a költő alakja, forradalmi lelkülete, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korában felerősödött értékek, mint a szabadság és a hazaszeretet is megelevenedtek.