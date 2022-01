– Szeretnénk úgy kezdeni az idényt, ahogy zártuk az előzőt, győzelemmel – szögezte le Böde Dániel, a PFC kapitánya. – Jó csapatok ellen készültünk Törökországban, de a lényeg most következik. Egy jó kezdés sokat jelentene számunkra a tavaszra. Itthon nyernünk kell, viszont a pontokat sosem adják ingyen. Az elmúlt hetekbe beletettük a kemény munkát, a Zalaegerszeg ellen pedig megmutatkozhat, mit érhet mindez. A saját játékunkat kell játszanunk, s most már arra is figyelnünk kell, hogy kevesebb gólt kapjunk!” – zárta a 35 éves Böde.