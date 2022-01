Nem brillírozott a Zete ellen az együttes, de ez az év első tétmérkőzésén nem is volt elvárható. A győzelmük azonban nem forgott veszélyben, mert – kis túlzással – Bognár István és Ádám Martin lerendezte a vendégeket. Hat hét telt el az élvonalbeli bajnokság utolsó téli és első tavaszi fordulója között. Ez idő alatt több csapatnál is sok dolog történt, érkeztek és távoztak játékosok, valaki több, valaki kevesebb edzőmeccsel készült a folytatásra. Egy valami viszont nem változott, gólgazdag meccset játszott a Paks. Nem brillírozott a Zete ellen az együttes, de ez az év első tétmérkőzésén nem is volt elvárható. A győzelmük azonban nem forgott veszélyben, mert – kis túlzással – Bognár István és Ádám Martin lerendezte a vendégeket.