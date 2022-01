A nyitónegyed még szoros volt, de érezni lehetett, ha nem kapják el a ritmust Kendrick Brownék, még baj is lehet. Hazai oldalon az éppen a körmendi találkozót büntetőivel megnyerő Deshon Taylor dobott jól (15 pontból tíz az ő neve mellé került), a másik oldalon a padról beszálló Xavier Ford parádézott.



A második tíz perc azonban maga volt a pokol. Frank Áron közelijével még tíz pont volt a két csapat közti különbség (12. p.: 17–27), a következő hét perc tizenhárom másodpercben azonban nem született újabb paksi kosár. Petar Mijovics együttese kilátástalanul játszott, a montenegrói szakember elveszítette hidegvérét (többször is hevesen reklamált a játékvezetőknek, technikait is kapott az egyik után), játékosai pedig az akaratukat. Az említett időszak alatt a kaposváriak sem csináltak semmi extrát, mégis 18 pontot szórtak (a padról is ennyit tettek hozzá a játékosok, a paksiról egyet sem), amivel gyakorlatilag már az első félidőben lezárták a találkozót.



A paksi szurkolókra nem lehetett panasz, végig buzdították kedvenceiket, de ez a tisztes vereséghez sem volt elég. A szekszárdi sportcsarnokban csak egy Tolna megyei örülhetett a lefújás után, ő pedig Szőke Balázs, a kaposváriak másodedzője volt, a Dombóvári KKE korábbi vezetőedzője.