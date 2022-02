NB I/B, Charousek csoport, a 7. fordulóban

Z. Csuti-Hydrocomp SK– ASE Paks II. 7:5

„Az előzmények ismeretében nem volt sok esély a sikeres kirándulásra. Az első csapatból négyen is hiányoztak, ez is jelentősen befolyásolta a csapat összeállítását. A teher nélkül játszó társaság azonban a meglepetéshez is közel állt. Két döntetlen után sikerült megszerezni a vezetést Bernáth Bence révén. A fiatal játékos kijött az őszi gödörből, és már a második sikerét érte el, mindezt a második táblán. Az ellenfél egyenlített, majd néhány újabb döntetlen után sikerült megszerezni újra a vezetést. Ez Bodrogi Bendegúz révén sikerült, aki az ötödik győzelmét aratva tovább őrzi százszázalékos mérlegét! A vége sajnos nem sikerült jól. Két partiban is vereséghez vezető hibákat követtünk el, így maradt a vigasz, a tisztes helytállás” – értékelt Berta Tibor, a tabellán a hetedik helyen álló paksiak csapatvezetője.