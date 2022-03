Öröm az ürömben, hogy Szabó János felépült, a fehérváriak ellen gólpasszt adott, a kupában pedig döntő gólt szerzett. És egészséges az a Böde Dániel is, akit korábban – ugyancsak kényszerűségből – többször hátra vezényelt a paksi szakember. Nem lenne nagy meglepetés, ha Lenzsér Bence mellett most is a csapatkapitány lenne ott a védelem közepén.