– Négy félidő alatt egyben játszottunk jól, ebből a szempontból furcsa módon pozitív az 1–1-es állás – fogalmazott lapunknak Tömösváry Máté, a völgységiek csapatkapitánya. – Hogy miben kell fejlődnünk? Már az első félidőben dominálnunk kell a mérkőzésen, agresszívabban kell játszanunk és kulcsfontosságú lesz, hogy a külső dobások már az elején beessenek, így széthúzva a pályát belülről is sikeresebbek tudunk lenni. Azonban ellenfél is lesz a pályán, akik szintén az életükért fognak küzdeni, jobb mentális állapotban is vannak az egyenlítés miatt, úgyhogy egyáltalán nem számítok könnyű meccsre.

Férfi NB I./B, Zöld csoport

A 9–14. helyért, 3. mérkőzés.

Atomerőmű KSE Bonyhád–ELITE Basket.

Bonyhád, 19 óra. V.: Reisz, Földi, Téczely.