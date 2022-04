– Nem jött össze a bravúr, harmadszor is nyert a Sopron. Csalódott, hogy már véget is ért a bajnoki döntő?

– Nem úgy utaztunk el Sopronba, hogy ezzel a meccsel lezárul a szezonunk, még egy kicsit nehéz felfogni, hogy így történt – felelte a szekszárdiak kapitánya. – Azt gondolom, hogy nem voltunk kellően felkészülve arra, hogy mi várhat ránk, pedig sokat beszéltünk róla. A címvédő nekünk rontott az elején, és elég hamar eldöntötte a mérkőzés és a bajnoki cím sorsát.

– Hat év alatt a negyedik bajnoki ezüstjüket szerezték, nem gondolom, hogy csalódottnak kellene lennie.

– Maximálisan büszke vagyok erre az ezüstéremre, főképp annak tükrében, amin ebben a szezonban keresztülmentünk. A klubtörténet első euroligás szereplése fizikálisan és mentálisan is megtépázott bennünket, de sok tanulsággal is járt, és sok erőt is adott nekünk. Egy hónappal ezelőtt, amikor a Galatasaray-jal játszottunk az Európa Kupában, még elég mélyen voltunk, igencsak össze kellett kapnunk magunkat a rájátszásra. De mindenki megértette, hogy többet kell nyújtania ahhoz, hogy megvalósítsuk a szezon előtt kitűzött célunkat, és a bajnoki döntőben szerepelhessünk.

– A három–nulla ellenére azért nem volt ez egy sima menet a soproniak számára. Ha csak az első két meccsre gondolok...

– Az első két mérkőzésen megmutattuk, hogy méltó ellenfelei tudunk lenni egy Euroliga-győztes csapatnak. Ezekre a szoros találkozókra büszkék lehetünk. Azt viszont sajnálom, hogy egy meccset sem tudtunk megnyerni, így nem sikerült még egy találkozót Szekszárdra vinni, de összességében azt gondolom, hogy remek szezonunk volt.

– Most, hogy véget ért a szezon, jöhet a megérdemelt pihenő! Mivel telik majd a nyara?

– Nekem személy szerint szabad lesz a nyaram. Sokat fogok pihenni, ami egy ilyen mozgalmas és fárasztó szezon után rám is fér majd. De a sportcsarnokban is gyakran meg fogok fordulni.

A bajnoki döntő

1. mérkőzés. Sopron–Szekszárd 73–71. Ld: Határ 17, illetve Milics 22.

2. mérkőzés. Szekszárd–Sopron 62–66. Ld: Goree 18, illetve Williams 20.

3. mérkőzés. Sopron–Szekszárd 74–52. Ld: Brooks 24, illetve Milics 17.