Óriási csatát hozott a finálé első mérkőzése szombaton este Sopronban, s óriási esélye volt a KSC-nek, hogy az idény legnagyobb meglepetését okozza. Másfél perccel a meccs vége előtt 71–70-re vezettek Studer Ágnesék, akiknek az utolsó másodpercekben még két meccslabdájuk is akadt, de a lehetőségek kimaradtak...

Bosszantó, hogy ilyen kevésen múlott. Ha simán tíz-húsz pont különbséggel kikap a Szekszárd, akkor mindenki elkönyveli, hogy érvényesült a papírforma, de így egy kicsit azért fáj az ember szíve. Lélektanilag ugyanakkor sokat jelenthet, hogy a friss Euroliga-győztessel, a magyar mezőnyben évtizede egyed­uralkodó Sopronnal végsőkig kiélezett meccset tudott játszani a KSC, s ezt a lélektani előnyt itthon akár győzelemre is lehet váltani. Persze tudjuk jól, ez is bravúr lenne, de a fantasztikus hangulatot teremtő szekszárdi közönség előtt a múltban ez nem egyszer összejött már.

„Egy kicsit csalóka ez az eredmény, mert nem tudjuk, hogy a friss Euroliga-győztes tompasága vagy a jó védekezésünk hozománya volt-e ez a szoros mérkőzés – mondta Szabó Noémi, a szekszárdiak szakmai és sportigazgatója. – Büszke vagyok a csapatra, a lányok megmutatták, hogy partiban tudunk lenni Európa jelenlegi legjobb csapatával is. A második félidőben rendkívül fegyelmezetten, a taktikai utasításokat maximálisan betartva játszottunk. Reméljük, hogy a szombaton betegen játszó Studer Ágnes szerdán még élesebb lesz. Ez nagyon fontos lenne, hiszen tőle indulnak az akciók, ő szabja meg a játékunkat. A sok néző, a teli csarnok előtt lehet esélyünk, de ehhez kellenek az extrák.

– Olyan extrák, mint amivel Miklós Melinda előrukkolt Sopronban, de ugyanez kell majd Nikolina Milicstől és Goree Cyeshától is a palánkok alatt. Nagyon oda kell figyelni a faultokra is, hogy ne pontozódjanak ki korán a kulcsembereink. Maximális koncentráció, bátorság, hit és némi szerencse hozhatja meg a sikerünket. A múltban sokszor bebizonyosodott már, hogy ez a mi várunk, a mi csarnokunk, itt sok mindenre képesek lehetünk. Annyit ígérhetek, szerdán este mindent meg fogunk tenni azért, hogy kiegyenlítsük a párharcot” – tette hozzá.

Jó hír a szekszárdiak számára, hogy a mai meccsen már ott lehet a pályán a betegségéből felgyógyuló Gereben Lívia is, így vele tovább nőhetnek Djokics Zseljko variációs lehetőségei. A keresztszalag-szakadást szenvedett Krnjics Szárá ugyanakkor csak nézőként szurkolhat a társainak.

Tippmix Női NB I., döntő, 2. mérkőzés.

Atomerőmű KSC Szekszárd–Sopron Basket.

Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra. Vezeti: Cziffra Csaba Zsolt, Praksch Péter Árpád, Makrai Márton.

Ez történt Sopronban a döntő első meccsén

Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd 73–71 (18–13, 23–15, 20–28, 12–15).

Sopron, 1200 néző. Vezette: Kapitány, Tőzsér, Varga-Záray. A legjobb dobók: Határ 17, January 13/6, Fegyverneky 12/6, Brooks 9, Dolson 8, illetve Milics 22/3, Miklós 17/15, Studer Á. 14/6, Goree 12.

Időben induljon el a mérkőzésre!A szekszárdi klubvezetés arra kéri a szurkolókat, hogy időben, a szokottnál is előbb induljanak el a mérkőzésre. A kapuk négy órakor nyitnak, s mivel elővételi jegyvásárlás nincs, mindenki csak a helyszínen tudja megváltani belépőjét. Érdemes a bérleteseknek is előbb indulni, hiszen a PEAC elleni hazai meccsen az ő beléptetésük sem ment zökkenőmentesen. Fontos tudni azt is, hogy a döntő szerdai mérkőzését élőben nem közvetíti a televízió, így csak a helyszínen lehet megtekinteni a találkozót.