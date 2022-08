Elfelejteni nem szabad, tanulni kell belőle.

Ezt mondta az elmúlt idényről Gulyás Róbert az ASE kosárlabda szakosztályának elnöke. Az egykori kiváló kosaras úgy fogalmazott: a céljukat elérték, mert bennmaradtak, de nem gondolta volna, hogy ilyen izgalmak után sikerül majd. Az ASE playoff-párharcban 2–1-re bizonyult jobbnak a Pécsi VSK-Veolia együttesénél, a mindent eldöntő találkozóról itt olvashat, kattintson ide!

A négyszeres magyar bajnok, négyszeres hazai kupagyőztes klubnál érdemben hétfőn kezdődött meg a munka, de az előző hetekben kétszer öt napot már találkoztak a játékosok és Csirke Ferenc vezetőedző, aki fakultatív foglalkozást vezényelt nekik. Nem volt kötelező, de mindenki részt vett az erőnléti edzéseken, húzta alá a nőknél tett kétéves kitérő után mostantól ismét férficsapatot dirigáló szakember.

„Nem akartam túl hosszú szünetet, ha még én leszek a csapat edzője a következő idénynek másképpen vágunk majd neki” – fogalmazott.

Egyelőre csak magyar játékosoknak dirigál a pécsi illetőségű tréner.

Kovács Ákos, Pajor Dávid, Karosi Gergely, Frank Áron, Csizmadia Attila, Arnold Botond, Heimann Gergely, Kupai László Levente, Samuel Taiwo és Gulyás Milán koptatta a felújított ASE-sportcsarnok parkettáját.

Jó volt látni, hogy utóbbi, mármint Gulyás Milán mosolyogva végzi a gyakorlatokat, szerencsére már a múlté a bokasérülése, amely annyi bosszúságot okozott neki.

Samuel Taiwo nemcsak a bőrszíne, hanem a magassága miatt is kitűnt a játékosok közül. A két méterre és öt centire növő nigériai születésű center már hét éve él Magyarországon, így nem foglalja a légióshelyet sem, mert magyarnak számít. Vele azért is járt jól az Atom, mert kétezres születésű, így az U23-as szabálynak is megfelel.

A következő két hétben heti tíz edzés vár az ittlévőkre, a légiósok szeptemberben csatlakoznak a munkához, ahogy a válogatottnál dolgozó Eilingsfeld János is valamikor majd az első őszi hónapban veszi fel a munkát.

Ennek nem igazán örül Csirke Ferenc, hiszen akkor szinte újra kell kezdeni mindent, de annak igen, hogy ilyen korán összeállt a keret, és olyan játékosokat sikerült igazolni, akiket szerettek volna.

Jordan Mincsev számára nem lesz ismeretlen a közeg, a bolgár tripladobó az előző szezonban az oroszlányiaknál játszott, az amerikai Deon Edwin és Devonte Green egyaránt tapasztalt kosaras, az európai újonc, Paul Atkinson pedig majd belejön.

Apropó Green! A 25 éves bedobó igazi gyöngyszem lehet az NB I-ben, hiszen a bátyja az a Danny Green, aki háromszor nyert bajnokságot az NBA-ben, a San Antonio Spurs, a Toronto Raptors és a Los Angeles Lakers színeiben.

Három tornán is fellép az Atomerőmű

Három felkészülési torna szerepel a paksiak programjában.

Először Csehországban játszanak, szeptember 7-én és 8-án a BC Brno és a BK Redstone Olomouc lesz az ellenfél. Szeptember 16-án és 17-én jön a Morgen Ferdinánd-emléktorna, a klub tragikusan fiatalon elhunyt játékosának emlékére, majd szeptember 23-án és 24-én egy kaposvári tornán lépnek pályára Kovács Ákosék. Egy felkészülési mérkőzés szerepel a programban, szeptember 13-án a szegediek vendégeként játszik Csirke Ferenc alakulata.